Terör örgütü DEAŞ’ın sözde valisi tutuklandı

Yapılan araştırmada, geçmiş dönemde H.A.'nın DEAŞ'nın sözde Rakka Güvenlik Emiri ve Ninova Valisi olduğu belirlendi.

Çok sayıda eyleme katıldığı tespit edilen H.A., 19 Ocak günü polisin operasyonu ile yakalandı.