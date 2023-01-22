Türkiye Yüzyılı’nda yargıda dev adımlar! En küçük suçun bile cezası olacak | Aile avukatlığı geliyor | Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AİLE AVUKATI

Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, her türlü hukuksal sıkıntıda avukatlarından yardım alacak. Parayı ise devlet ödeyecek. Yargının iş yükünün büyük bölümü dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşlar hakları ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile avukatları ile aynı zamanda yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.