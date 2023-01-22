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Türkiye Yüzyılı'nda yargıda dev adımlar! En küçük suçun bile cezası olacak | Aile avukatlığı geliyor | Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

GÜNDEM Sabah
Giriş Tarihi: 22.01.2023
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Türkiye Yüzyılı’nda yargıda dev adımlar! En küçük suçun bile cezası olacak | Aile avukatlığı geliyor | Hukuk fakültesi kontenjanları düşürülecek

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Beyannamede yargıya ilişkin vatandaşı rahatlatacak, reform niteliğinde düzenlemelerin yer alması bekleniyor.

AK Parti, Türkiye Yüzyılı konsepti ile yeni seçim beyannamesinin hazırlıklarını sürdürüyor. Bu kapsamda aile hekimliği gibi aile avukatlığı uygulamasına geçilmesi, adli kolluğun Adalet Bakanlığı'na bağlanması, 13 bin yeni hakim alınması gibi projeler üzerinde duruluyor. Beyannamede yargıya ilişkin vatandaşı rahatlatacak, reform niteliğinde düzenlemelerin yer alması bekleniyor:


ADLİ KOLLUĞA YENİ DÜZEN

Sabah Gazetesi'nden Zübeyde Yalçın'ın haberine göre Adli kolluk Adalet Bakanlığı'na bağlanacak. Bu alanda görev yapacak polisler akademilerde özel eğitim alacak. Soruşturma, delil toplama, olayları yorumlama gibi konularda eğitilecek. Örneğin cinayet gibi belli bir konuda uzmanlaşacak.

SABAH BASKINI OLMAYACAK
Kamuoyunda tepki çeken konulardan biri alan sabahın erken saatlerinde ev baskınlarına "Ev bir devlettir kimse işgal edemez" sloganı ile çeki düzen verilecek.


EŞİTLENECEKLER
Avukatların da hakim ve savcılar ile aynı haklara sahip olmaları için adım atacak. Böylece yıllardır tartışılan, ancak hayata geçirilemeyen bir konu da çözülmüş olacak.

AİLE AVUKATI
Aile hekimi gibi herkesin bir aile avukatı olacak. Vatandaş, her türlü hukuksal sıkıntıda avukatlarından yardım alacak. Parayı ise devlet ödeyecek. Yargının iş yükünün büyük bölümü dilekçe ile bile kapanabilecek bir olayın vatandaşlar hakları ve hak arama yollarını bilmediği için uzamasından kaynaklanıyor. Aile avukatları ile aynı zamanda yargının iş yükü de büyük oranda rahatlayacak.

KAMU HİZMETİ
Toplumda cezasızlık algısının ortadan kaldırılması için en küçük cezalar için bile bir yaptırım uygulanacak. Ertelemeye giren suçları işleyenler kamu hizmetinde çalıştırılacak. Örneğin okul, cami temizliği, huzur evlerinde çalışma gibi.

BİLİRKİŞİ MERKEZDEN ATANACAK
Bilirkişilik mesleğe dönüşecek. Bilirkişi atamaları merkezden online yapılacak.

13 BİN YENİ HAKİM ALINACAK
Hakim sayısı 10 binden 23 bine çıkacak.



HUKUK FAKÜLTESİ KONTENJANLARI DÜŞÜRÜLECEK
Hukuk fakülteleri kontenjanları azaltılacak. Böylece daha başarılı gençler arasından seçim yapılmış olacak.



KADASTRO VE MİRAS DAVALARI
Kadastro ve miras davaları çok uzun sürüyor. 30-40 yılı bulan davalar da bulunuyor. Bu davalarda süreç kısaltılıp hızla karar alınmasına ilişkin düzenlemeler yapılacak.

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