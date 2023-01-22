Bilecik'te 109 tonluk altın rezervi müjdesi! İlk külçe Başkan Erdoğan'dan! Osmanlı'nın kalbi ekonomiye can katacak
Bilecik’in Söğüt ilçesinde bulunan 109 tonluk altın rezervi, 450 milyon liralık yatırımla hayata geçiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın cuma günü ilk külçe altını dökmesi bekleniyor
Madencilik alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam eden Türkiye, Bilecik'te keşfedilen yaklaşık 6,5 milyar dolar değerindeki 109 ton (3,5 milyon ons) altını ekonomiye kazandırmaya hazırlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önümüzdeki hafta cuma günü Bilecik'in Söğüt ilçesindeki maden sahasına gelmesi ve burada ilk külçe altını dökmesi bekleniyor.
2020 yılı sonunda Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraklerinden GÜBRETAŞ'a ait Söğüt ilçesinde bulunan maden sahasında 3,5 milyon onsluk altın kaynağı tespit edilmişti. Tespitin ardından harekete geçen GÜBRETAŞ, rezervin yerli ve milli kaynaklarla çıkarılması için ayrı bir maden şirketi kurmuştu. 450 milyon TL'yi aşması beklenen yatırımla birlikte, iki yılı aşkın süredir devam eden çalışmalar sonuç verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk külçeyi dökeceği maden sahasında, çalışmalar daha da hızlanacak. İlk etapta, keşfedilen altının, çıkarılmaya hazır olan yüzde 82 oranındaki rezervinin işlenmesi bekleniyor.
Maden sahasında Akbaştepe ve Korudanlık olarak adlandırılmış iki ayrı cevher damarı bulunuyor. Bu damarlardaki altının yüzde 95'lik kısmının yeraltı üretim yönetimi ile işlenmesi planlanıyor. Böylece, sahada hayata geçirilecek cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor. Yaklaşık 1.000 kişinin istihdam edilmesi beklenen Söğüt'teki madenin hayata geçmesiyle Türkiye'de yaklaşık 40 ton civarında seyreden mevcut altın üretimin de doğrudan artması söz konusu olacak.
Türkiye'nin altın üretimini artıracak bu keşif, aynı zamanda tarım ekonomisine de yansıyacak. Buradan elde edilen değerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Türk çiftçisine doğrudan katkı sağlaması ve vatandaşa yönelik yatırımlar için kaynak oluşturması bekleniyor.
Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Söğüt'teki maden sahası, altın yoğunluğu bakımından da ilgi çekiyor. Ortalama 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı, dünyada ortalama yüzde 2-3 civarında. Söğüt'teki keşif sahasında 1 ton toprak yığını içindeki altın varlığı ise ortalama oranı yüzde 8,6 seviyesinde. Bu oranın, maden sahasının bazı yerlerinde yüzde 12'lere ve yüzde 14'lere çıktığı belirtiliyor. Bu oran da işletme maliyetinin ne kadar düşük olduğunu gösteriyor.
SELİM YAĞCI: HASRET BİTECEK
Altının yeryüzüne çıkması için gün sayılırken, AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı da sosyal medya hesabından "Diriliş, kuruluş ve kurtuluşun şehri Bilecik'imize teşrifleriyle onur duyacağımız dünya liderimiz Sayın Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ı 27 Ocak Cuma günü Bilecik'imizde ağırlayarak hasret bitecek inşallah" açıklamasında bulundu.
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