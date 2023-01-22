Bilecik’te 109 tonluk altın rezervi müjdesi! İlk külçe Başkan Erdoğan’dan! Osmanlı’nın kalbi ekonomiye can katacak

Maden sahasında Akbaştepe ve Korudanlık olarak adlandırılmış iki ayrı cevher damarı bulunuyor. Bu damarlardaki altının yüzde 95'lik kısmının yeraltı üretim yönetimi ile işlenmesi planlanıyor. Böylece, sahada hayata geçirilecek cevher işleme tesisinde yıllık ortalama 6-7 ton arasında altın üretimi hedefleniyor. Yaklaşık 1.000 kişinin istihdam edilmesi beklenen Söğüt'teki madenin hayata geçmesiyle Türkiye'de yaklaşık 40 ton civarında seyreden mevcut altın üretimin de doğrudan artması söz konusu olacak.

Türkiye'nin altın üretimini artıracak bu keşif, aynı zamanda tarım ekonomisine de yansıyacak. Buradan elde edilen değerin Tarım Kredi Kooperatiflerine ve Türk çiftçisine doğrudan katkı sağlaması ve vatandaşa yönelik yatırımlar için kaynak oluşturması bekleniyor.