24 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Ekonomi Videoları 109 tonluk altın rezervi gün yüzüne çıkıyor

109 tonluk altın rezervi gün yüzüne çıkıyor

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 24.01.2023 09:01
Bilecik'in Söğüt ilçesinde keşfedilen 109 tonluk altın rezervi, 450 milyon liralık yatırımla hayata geçiriliyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın cuma günü ilk külçe altını dökmesi bekleniyor. İşte madene ilişkin detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Yapılandırma ne zaman yürürlüğe girer?
Yapılandırma ne zaman yürürlüğe girer?
Altın rezervi gün yüzüne çıkıyor
Altın rezervi gün yüzüne çıkıyor
EYT’de kapsam ne olacak?
EYT'de kapsam ne olacak?
Yeni Evim yasasında altı adım
Yeni Evim yasasında altı adım
EYT’de maaşlar ne olacak?
EYT’de maaşlar ne olacak?
Silifke’de örtü altı çilek hasadı başladı
Silifke'de örtü altı çilek hasadı başladı
Altın tarihi zirvede! Yatırımcıya dikkat
Altın tarihi zirvede! Yatırımcıya dikkat
EYT’de borçlanma müjdesi! Tek şart var
EYT'de borçlanma müjdesi! Tek şart var
Borç yapılandırması nasıl yapılır?
Borç yapılandırması nasıl yapılır?
Fahiş site aidatları yakın takipte!
Fahiş site aidatları yakın takipte!
Bakan Dönmez Mukavemet gemisine çıktı!
Bakan Dönmez Mukavemet gemisine çıktı!
Altında tarihi zirve! Ralli başladı mı?
Altında tarihi zirve! Ralli başladı mı?
Daha Fazla Video Göster