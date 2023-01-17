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Sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon! Aralarında doktorlar da var

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon! Aralarında doktorlar da var

Son dakika haberine göre İzmir'de sahte rapor düzenleyen şebekeye operasyon yapıldı, sahte engelli raporu düzenleyen ve aralarında doktorların da olduğu 380 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

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