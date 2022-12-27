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Son dakika: Irak'ın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe: 3 PKK'lı etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 27.12.2022 Güncelleme Tarihi: 27.12.2022
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Son dakika: Irak’ın kuzeyindeki teröristlere ağır darbe: 3 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi." ifadelerine yer verildi.

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