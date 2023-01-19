Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’dan avukatlık teminatı açıklaması

Adli kolluğun kurulmasının da Türkiye'nin gündemine geleceğine dikkati çeken Bozdağ, "Adli kolluk, Türkiye'de fazlaca tartışılan konulardan değil. Ama geçmişte biz bunu tartıştık. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddelerine bu kavramları yerleştirdik. Ama bizim uygulayıcılarımız, adli kolluğu tam kullanmaktan imtina ettiler. Yasayı revize etmek zorunda kaldık. Türkiye'nin hukuk devleti vasfının güçlendirilmesi ve hukukun tam temin edilmesi bakımından, adli kolluğun kurulması ve avukatlarımızın araştırma, delil toplama ve bu delillerden gördüğü, takip ettiği davada istifade etmeleriyle ilgili şartları onların lehine değiştirme, geliştirme konusunda bir kararımız olduğunu ifade etmek isterim. Eli kolu bağlı avukatlar değil, eli Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde uzanması gereken yere uzanabilen avukatları ortaya çıkarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.