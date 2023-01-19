Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'dan avukatlık teminatı açıklaması
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 Nolu Baro tarafından ATO Congresium'da düzenlenen Güçlü, Etkin ve Saygın Savunma İçin Avukatlık Kanunu Çalıştayı'na katıldı. Adalet Bakanı Bozdağ, “Anayasa'da hakimlik teminatı var, savcılık teminatı var ama avukatlık teminatı yok. Evvela buradan başlamamız lazım.” dedi.
Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ankara 2 Nolu Baro tarafından ATO Congresium'da düzenlenen etkinlikte yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin yeni bir Avukatlık Kanunu'na olan ihtiyacı tartışma dışıdır. Esasında 2010'dan sonraki süreçte çok ciddi çalışmalar yapıldı. O dönemde barolar, ortak gayretle enine boyuna konuyu tartıştılar. Çalışmayı 2017'de Meclis'e sunabilecek hale getirmiştik. Eylül ayında yapacağımız toplantıdan sonra ekimde parlamentoya sunmayı planlamıştık. Ama kısmet olmadı. Fakat bu yolculuk eninde sonunda hedefine ulaşacak" açıklamasında bulundu.
Yeni Avukatlık Kanunu'nu hayata geçirilmesinin önemli olduğunun altını çizen Bozdağ, "Hukuk devleti anlayışımızı arzu ettiğimiz gibi tahkim etmede önemli eksikliklerin olduğunu görüyoruz. Anayasa'da hakimlik teminatı var, savcılık teminatı var, ama avukatlık teminatı yok. Evvela buradan başlamamız lazım. Bir yandan Avukatlık Kanunu'na çalışırken bir yandan da Türkiye Yüzyılı'nın anahtarı olan yeni Anayasa üzerinde çalışmalarımızı yoğunlaştırdığımızı bilmenizi isterim. Hakimlik teminatı, savcılık teminatı nasıl Anayasa'da yer alıyorsa avukatlarımızın teminatları da aynı maddenin içerisinde veya bir sonrasında orada yer alacaktır. Hakimlik teminatını, savcılık teminatını Anayasa'da muhafaza edip avukatların teminatını muhafaza etmez, oraya koymazsak o zaman hukuk devletini de hukuk güvenliğini de savunma hakkını da hak arama hürriyetini de güçlü bir şekilde muhafaza etme imkanımız olmaz" dedi.
Adli kolluğun kurulmasının da Türkiye'nin gündemine geleceğine dikkati çeken Bozdağ, "Adli kolluk, Türkiye'de fazlaca tartışılan konulardan değil. Ama geçmişte biz bunu tartıştık. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun ilgili maddelerine bu kavramları yerleştirdik. Ama bizim uygulayıcılarımız, adli kolluğu tam kullanmaktan imtina ettiler. Yasayı revize etmek zorunda kaldık. Türkiye'nin hukuk devleti vasfının güçlendirilmesi ve hukukun tam temin edilmesi bakımından, adli kolluğun kurulması ve avukatlarımızın araştırma, delil toplama ve bu delillerden gördüğü, takip ettiği davada istifade etmeleriyle ilgili şartları onların lehine değiştirme, geliştirme konusunda bir kararımız olduğunu ifade etmek isterim. Eli kolu bağlı avukatlar değil, eli Anayasa ve yasaların çizdiği sınırlar içinde uzanması gereken yere uzanabilen avukatları ortaya çıkarmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.
"VATANDAŞLARIMINIZ MAĞDUR EDİLMESİNİ İSTEMİYORUZ"
Adli yardım mekanizmalarını yeniden ele almaya kararlı olduklarını söyleyen Bozdağ, adli yardım konusunda tüm uygulamaların tek çatı altında toplanacağı müstakil bir düzenleme yapacaklarını dile getirdi.
Adli yardım konusunda mantalite değişikliğini hayata geçireceklerini ve adli yardım kapsamına giren konuları artıracaklarını duyuran Bozdağ, vatandaşların hak kaybına uğramaması için bazı davaların avukatla görülmesi zorunluluğu getirilmesinin planlandığını açıkladı.
Bozdağ, soruşturmaları beraatla sonuçlanan savcılarla ilgili değerlendirme yapılacağını belirterek, "Diyelim ki bir soruşturma açıldı. Beraat ettiği zaman ona göre değerlendireceğiz. Beraat edecek birine siz niye dava açıyorsunuz? Açmaması lazım. Bir de hakim görsün olmaz. Beraat edecekse takipsizlik kararı verecek, dosyayı bitireceksiniz. Bir kişi, bir sürü insan hakkında dava açıyor da açtıklarının neredeyse yüzde ellisi beraat ediyorsa o zaman oturup düşüneceğiz" diye konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Sağlık Bakanlığı ikinci alım ne zaman? 2023 Sağlık Bakanlığı personel alımı başvuru tarihi belli oldu mu? Branş, kadro dağılımı, şartlar...
- Kısmetse Olur 34.bölüm bugün var mı, yok mu? Kısmetse Olur hangi kanalda, saat kaçta?
- ALTIN FİYATI SON DURUM: TCMB faiz kararı sonrası altın ne kadar? Gram altında 2.000 TL beklentisi! Uzman isimden altın yorumu
- DOLAR KURU SON DAKİKA: TCMB'nin faiz kararı sonrası Dolar/TL ne kadar, kaç TL oldu? Canlı döviz kurları
- SGK AYLIK HESAPLAMA ROBOTU | Emekli olunca ne kadar maaş alırım? 2023 ZAMLI emekli maaş hesaplama nasıl yapılır? 4A,4B,4C maaşları...
- Devamsızlık kaç gün olursa belge alınmaz? 5 gün devamsızlık yapan takdir teşekkür belgesi alabilir mi? İlkokul, ortaokul, lise...
- Müge Anlı Hilal Baltacı kimdir, kaç yaşında? Hilal Baltacı olayı ne? Üfürükçü Süleyman kimdir?
- PYBS İOKBS bursu yattı mı, ne zaman yatacak? 2023 Ocak ayı bursluluk parası ne kadar oldu? MEB ödeme takvimi...
- AÖF sınav giriş belgesi ÇIKTI ALMA EKRANI! 2023 Anadolu Üniversitesi AÖF final sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
- Hrant Dink ne zaman, neden öldü? Hrant Dink kimdir, kaç yaşında öldü? İşte yaşam öyküsü
- Fenerbahçe Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta? Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) son 16 turu FB Rizespor maçı hangi kanalda?
- Memur ve emekliye can yeleği olacak EK GÖSTERGE ARTIŞI! 2.587 TL ilave zam! 3600 ek gösterge maaş farkı ne zaman yatacak?