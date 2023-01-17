Stockholm Üniversitesi ırkçı saldırının yapıldığı Türk öğrenci Fatma Zehra'dan özür diledi! Aralık ayı için staj teklifi yaptılar
Stockholm Üniversitesi Profesörü Per Carlbring, Erasmus+ başvurusu yapan Türk öğrenci Fatma Zehra'yı "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddetti. Irkçı saldırının ardından Profesör Carlbring ortadan kaybolurken, Stockholm Üniversitesi özür dileyerek staj teklifinde bulundu.
İstanbul İbn Haldun Üniversitesi Psikoloji Bölümü 3. sınıf öğrencisi Fatma Zehra S, Avrupa Birliği (AB) hibe programı Erasmus+ kapsamında 2023 yazında Avrupa'da bir okulda staj yapmaya hak kazandı.
Öğrenci, 23 Kasım 2022'de Stockholm Üniversitesi'nde görev yapan Profesör Per Carlbring'in yönettiği araştırma projesinde yer almak istediğine dair akademisyene e-posta gönderdi.
Carlbring, staj başvurusuna "Sevgili Fatma, seni misafir etmek isterdim ancak Türkiye, İsveç'in NATO'ya girmesini engellediği için başvurunu reddetmek zorundayım. Üzgünüm." şeklinde cevap verdi.
"BU CEVABI ALDIKTAN SONRA ŞOKE OLDUM"
Konuya ilişkin TRT World'e konuşan Fatma, yaşadıklarının "buz dağının görünen kısmı" olabileceğini ve üniversiteye başvuran diğer öğrencilerin de benzer yanıtı almış olabileceğini ifade ederek, "Bu cevabı aldıktan sonra şoke oldum. Bunu sindirmem uzun zamanımı aldı." dedi.
Profesör Per Carlbring'den henüz resmi bir özür almadığını ve bu önlemlerin yeterli olmadığını vurgulayan Fatma, "Bu noktada bana bir özür göndereceğini umuyorum ama göndermedi ve bu konuda hayal kırıklığına uğradım. Bence bu davranış çocukça, ırkçı ve gerçekten uygunsuz." değerlendirmesinde bulundu.
Fatma, yaşadığı olumsuz deneyime rağmen başvurusunun aynı üniversitenin psikoloji bölümünde farklı bir hoca tarafından kabul edildiğini ve bu yaz staja devam etmeyi planladığını söyledi.
ÜNİVERSİTEYE AYRIMCILIK ŞİKAYETİNDE BULUNDU
Söz konusu üniversiteye 5 Aralık'ta ayrımcılık şikayetinde bulunan öğrenci, raporda profesörün cevabının "politik düşüncelere dayandırıldığını" ve "ayrımcı bir tutum sergilediğini hatta tamamen ırkçı olduğunu" belirtti.
Stockholm Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Torun Lindholm Ojmyr, Fatma'ya olayla ilgili özür mektubu gönderdi.
Ojmyr, mektupta Profesör Carlbring'in davranışının uygunsuz ve yanlış olduğunu kabul ettiğini ve "eşit koşullarda eğitim ve İsveç Ayrımcılık Yasası" da dahil olmak üzere "bölümde ileriye dönük birkaç aktif önlemin planlandığını" aktardı.
Olaya ilişkin konuşan Stockholm Üniversitesi Psikoloji Departmanı Bölüm Başkanı Fredrik Jonsson da "Araştırma stajyeri olarak bizimle çalışmak isteyen öğrencilerden birçok başvuru alıyoruz. Bu başvuruların hepsini kabul edemiyoruz ancak herhangi bir talebin profesyonel bir şekilde yanıtlanmasını umuyoruz. Bu durumda, bu konuyu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinimize göre ele aldık." diye konuştu.
PROFESÖR KAYIP! NE ÖZÜR DİLEDİ NE DE GÖREVDEN ALINDI
Profesörün çalıştığı departmanın başındaki hocaların şikâyet dilekçesi sonrası kendisinden özür dilediğini belirten Fatma Zehra, "Ama profesör ortada yok! Bırakın özür dilemeyi sosyal medya hesaplarını kapattı. Üniversite yönetimi hocaya ayrımcılık eğitimi verdiğini söylüyor ama hepsi bu mu? Koskoca profesör bu postayı yazarken yaptığının ayrımcılık olduğunun farkında değil miydi? Bu ırkçılığının başka somut bir çıktısı olmayacak mı? Bu profesörden resmi bir özür bekliyorum" dedi.
Eğitimin politize edilmesine karşı olduğunu belirten Fatma Zehra, "Bu işin Batı'sı Doğu'su yok. Yanlış yanlıştır ve bu yapılan ayrımcılıktır. Nice eğitimler de alsanız ve hatta Profesör de olsanız temel etik ve ahlaki değerler önemli. Zihniyet meselesi" ifadelerine yer verdi.
ÜNİVERSİTE ÖZÜR DİLEDİ
İsveç'teki Stockholm Üniversitesi, bünyesindeki bir profesörün, Türk öğrencinin staj başvurusunu "Türkiye'nin İsveç'in NATO'ya girişini engellediğini" iddia ederek reddettiğinin ortaya çıkması üzerine özür dilediğini ve öğrenciye başka bir staj teklifinin yapıldığını bildirdi.
Stockholm Üniversitesinden yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve İsveç medyasında, bir kişinin staj başvurusu ortaya çıktı. Söz konusu talebin reddine ilişkin İsveç'in NATO başvurusuyla bağlantılar kuruldu." ifadesi kullanıldı.
Üniversitenin herkese eşit ve saygılı şekilde davranması gerektiğine ve hiçbir şekilde ayrımcılığı kabul etmediğine dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Üniversitesi, bizi ziyaret etmek isteyen öğrencilerden ciddi miktarda staj başvurusu almaktadır. Ne yazık ki hiç kimsenin başvurusunu kabul edemiyoruz ancak tüm başvurulara profesyonel bir şekilde dönüş yapılmalıdır. Durum buyken bir çalışanımız, kendisini profesyonel olmayan ve kabul edilemez bir şekilde ifade etmiştir. Durumu öğrenir öğrenmez harekete geçtik ve rutinlerimize göre durumu ele aldık. Söz konusu çalışan, büyük bir pişmanlık içindedir ve konuyu yanlış bir şekilde ele aldığını kabul etmektedir."
STAJ TEKLİFİ YAPTILAR
Açıklamada, üniversitenin öğrenciden anında özür dilediği ve aralık ayında öğrencinin üniversitede başka bir staj bulmasına yardımcı olmak için teklifte bulundukları belirtildi.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 2023 Evde Bakım maaşı yatan iller GÜNCEL LİSTE! 17 Ocak Evde Bakım maaşı yattı mı, ne zaman yatacak?
- PTT'den duyuru geldi! 3.600 TL peşin ödeme yapılıyor... Başvuru sonrası 3. iş gününde hesaba yatırılacak
- 2023 yılında zengin olacak burçlar! Yeni yılda parayı koyacak yer bulamayacaklar! Aşk, huzur, mutluluk derken...
- Kısmetse Olur Yeliz kaç yaşında? Kısmetse Olur Yeliz Açıkel kimdir, nereli?
- Öğretmen ATAMA DUYURUSU için gözler MEB'de! 2023'te 100 bin öğretmen ataması yapılacak mı? Takvim açıklandı mı?
- Mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatacak? Ziraat Bankası mazot ve gübre desteği yattı mı? TCKN ile il il sorgulama...
- SGK Emekli Maaşı Hesaplama Robotu: 4A, 4B, 4C bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım? 2023 SSK, Bağ-Kur...
- Doğal gaz yardımı ne zaman yatacak 2023? Ocak ayı doğal gaz destek ödemeleri yattı mı, başvurular devam ediyor mu?
- MSÜ başvuru ücreti ne kadar, kaç TL? 2023 MSÜ sınav ücreti nereye, hangi bankalara yatacak? MSÜ BAŞVURU EKRANI!
- TÖDER YKS-1 CEVAP ANAHTARI ve SORU CEVAPLARI! 2023 TÖDER YKS TYT AYT deneme sınavı sonuçları açıklandı mı?
- 2023 Ramazan ne zaman başlayacak? Ramazan ayı hangi tarihte, ilk oruç günü ne zaman?
- TOKİ kura takvimi Ocak 2023: Bu ay kura çekimi hangi illerde yapılacak? Antalya, İstanbul, Kocaeli, Yalova...