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Son dakika: CHP'li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu tebligat gönderdi

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Giriş Tarihi: 17.01.2023 Güncelleme Tarihi: 17.01.2023
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Son dakika: CHP’li Ali Mahir Başarır ve İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın dokunulmazlıkları kaldırılacak mı? TBMM Hazırlık Komisyonu tebligat gönderdi

TBMM Hazırlık Komisyonu, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve İYİ Parti Mersin Milletvekili Lütfü Türkkan'ın dokunulmazlıklarının kaldırılmasına ilişkin yazılı savunmalarını vermek üzere tebligat gönderdi. Komisyon, iki milletvekiline yazılı savunma için 24 Ocak, sözlü savunma için 25 Ocak tarihine kadar süre verdi.

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