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Bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...

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Giriş Tarihi: 17.01.2023
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Bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları...

Bedelli askerlik yerleri, günün en çok aranılanları arasında yer alıyor. 2023 yılında bedelli er olarak silahaltına alınmayı bekleyen vatandaşlar, heyecan içinde sınıflandırma sonuçlarını bekliyor. Milli Savunma Bakanlığı ASAL tarafından 2023 yılı bedelli askerlik duyurusu yayımlandı. Peki, bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? İşte cevaplar...

Bedelli askerlik yerleri için geri sayım başladı. Geçen yıl başvuru yaparak bu yıl silahaltına alınmayı bekleyen yükümlüler, MSB'den gelecek açıklamalara kilitlendi. 2023 yılı bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları hakkında detayları merak eden vatandaşlar, konu hakkında son açıklamaları yakından takip ediyor. Peki, bedelli askerlik bugün açıklanır mı? 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman, hangi gün açıklanacak? Sınıflandırma sonuçları nereden öğrenilir? Ayrıntılar haberimizde...

BEDELLİ ASKERLİK BUGÜN AÇIKLANIR MI?

Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Başvuru sahipleri, bedelli askerlik yerleri ve askere gidecekleri tarihi 18 Ocak'ta e-Devlet ve askerlik şubelerinden öğrenebilecek.

(E-DEVLET) BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

SEVK BELGESİ NE ZAMAN ALINACAK?

Celp ve sevk döneminde sevke tabi olacak yükümlüler sevk belgesini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devletten veya askerlik şubesinden alabilecektir.

2023 BEDELLİ ASKERLİK SEVK TARİHLERİ

Bedelli askerlik hizmetine tabi yükümlülerin sevk edilecekleri tarihler şöyle:

* 02 Şubat 2023
* 02 Mart 2023
* 06 Nisan 2023
* 04 Mayıs 2023
* 31 Mayıs 2023
* 06 Temmuz 2023
* 10 Ağustos 2023
* 07 Eylül 2023
* 05 Ekim 2023
* 09 Kasım 2023
* 07 Aralık 2023

MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR

2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.

Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.

Yükümlülere, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde bulunan adresi ile eğitim birliği arası esas alınarak yol ve iaşe bedeli ödenecektir. Yükümlüler kendilerine yapılan ödemeleri kimlik belgeleri ile PTT şubelerinden veya PTT kartı ile PttMatiklerden alabileceklerdir.

Yükümlüler, askerlik hizmetleri süresince kullanmak üzere banka kartları bulunmuyorsa herhangi bir banka şubesine başvurarak hesap açtırabilecek ve banka kartı temin edebileceklerdir.

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