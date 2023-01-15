İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...
İmar affı çıkacak mı, son durum ne? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İmar affı düzenlemesi 11 Ekim’de TBMM Komisyonuna sevk edildi. 2022 yılı içerisinde teklifin kabul edilip, yürürlüğe alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Peki, İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...
İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. İmar affı düzenlemesi 11 Ekim'de TBMM Komisyonuna sevk edildi. 2022 yılı içerisinde teklifin kabul edilip, yürürlüğe alınıp alınmayacağı merak konusu oldu. Peki, İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...
İMAR AFFI NEDİR?
Gecekondu ve imar mevzuatına göre yapılmayan ve inşa edilmeyen yapıların mülkiyet ve uygulanma sorunlarını düzenleyen kanuna imar affı ya da imar barışı adı verilir.
İMAR AFFI NE ZAMAN ÇIKTI?
İmar affı, ilk defa 1984 yılında çıkarılmıştır. İmar affı, kaçak ve çarpık yapılaşmayı engellenmek için çıkarıldı. İmar affı, risk altında bulunan ve afet bölgesinde yer alan yapıların düzenlenmesi ile ilgili kanunlar çerçevesinde düzenleniyor.
İMAR AFFI GELECEK Mİ?
BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından İmar affı TBMM'ye geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici yaptığı açıklamada yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek " Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.
İmar affının kapsamı ve ne zaman çıkacağına ilişkin henüz resmi bir açıklama bulunmuyor. Konu hakkında hükümet kanadından kısa süre içerisinde açıklama yapılması bekleniyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...
- EYT sonrası A TAKIM KADROSU netleşti! 2000 - 2001 - 2002 - 2003 sigorta girişliler dikkat! Prim, yıl ve gün listede! Staj sigorta başlangıcı...
- Arife Gökçe bulundu mu son dakika? Müge Anlı Arife Gökçe yeni gelişme var mı, yaşandı mı?
- Survivor 2023 1. Bölüm CANLI yayın izle! 15 Ocak Pazar Survivor TV8 canlı yayın izle!
- Türkiye'nin en popüler ismi belli oldu! Beren Saat, Kıvanç Tatlıtuğ, Afra Saraçoğlu, Demet Özdemir dahil hepsini solladı! IMDb Starmetre'nin ilk sırasındaki isim...
- Emekli Ocak ayında mest olacak! SSK, Bağkur ve EYT'li hesabı tek tek yapıldı! Emekliye 7.436 TL ödenecek! İşte 2023 zamlı maaş listesi...
- GAZİANTEP FK-FB MAÇ CANLI İZLE | Gaziantep FK- Fenerbahçe maçı HD kesintisiz canlı takip!
- e-Okul sistem ne zaman kapanıyor? 2023 Karne not girişleri ne zaman bitiyor? e-Okul devamsızlık ne zaman kapanacak? MEB karne notu sorgulama
- Gizem Avcı kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Gizem Avcı nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- Asena Demirbağ kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Asena Demirbağ nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- Aysu Kesin kimdir, kaç yaşında? Survivor 2023 Aysu Keskin nereli, evli mi? İşte Instagram hesabı...
- 0,69 KONUT KREDİSİ HESAPLAMA | 96-108-120-132-144-180 ay Vade Tablosu! Başvuru şartları neler? Orta Gelirli Konut Kredisine hangi evler uygun?