İmar affı çıkacak mı, son durum ne? İmar affı gelir mi, kimleri kapsayacak? Son dakika açıklamaları...

İMAR AFFI GELECEK Mİ?

BBP Genel Başkanı ve Ankara Milletvekili Mustafa Destici tarafından İmar affı TBMM'ye geçtiğimiz Ekim ayında sunulmuştu. TBMM Başkanlığı ise konuyu komisyona sevk etmişti. Destici yaptığı açıklamada yüz binlerce vatandaşın ve binlerce ailenin iptal edilen yapı kayıt belgeleri sonucunda idari para cezası ve yıkım kararıyla karşı karşıya kaldığını dile getirerek " Barınma ihtiyacını karşılamak üzere özel mülkiyetler üzerine yapılmış ve yapı kayıt belgesi almış, bir kısım yapı kayıt belgesi iptal olmuş ve iptal olma aşamasında olan yapılar; kamu zararı, iskan ve imar yönünden incelenmek sureti ile yapı sahiplerinin yaşadıkları mağduriyetlerin giderilmesi amaçlanmaktadır." ifadelerini kullandı.