Muğla'da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı'nda, Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. "Ben şu an karşımdaki bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum" diyen Başkan Erdoğan, törene 50 bini aşkın kişinin katıldığını bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için 6 çocuğuyla Fransa'dan gelen aile dikkat çekti.