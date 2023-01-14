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Haberler Galeri Muğla'da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Muğla'da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Muğla'nın Menteşe ilçesinde yer alan Atatürk Bulvarı'nda, Marmaris - Datça Yolu, Milas İçme Suyu Arıtma Tesisi ve Bodrum Devlet Hastanesi ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış törenine katıldı. "Ben şu an karşımdaki bu muhteşem kalabalığın az önce resmi rakamını sordum" diyen Başkan Erdoğan, törene 50 bini aşkın kişinin katıldığını bildirdi. Öte yandan Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için 6 çocuğuyla Fransa'dan gelen aile dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 14.01.2023 15:01 Güncelleme Tarihi: 14.01.2023 15:22
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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sağlık, eğitim, ulaşım gibi tamamlanan yatırımların toplu açılışını gerçekleştirmek için Muğla'ya geldi.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Menteşe ilçesi Atatürk Bulvarı Adliye Sarayı yanında hazırlanan miting alanında ise hazırlıklar tamamlanırken, Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için saatler öncesinden meydana gelen vatandaşlar, soğuğa aldırmadan meydanları doldurdu.

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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Belirlenen giriş noktalarında sabahın erken saatlerinde uzun kuyruklar oluşturan vatandaşlar, saat 13.00'da başlayacak program için miting alanına akın eti.

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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

Soğuk havaya aldırmadan meydanları dolduran vatandaşlar, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı yakından görmek için sabah erkenden alana geldikleri ifade etti.

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Muğla’da Başkan Erdoğan coşkusu: 50 bin kişiyle toplu açılış töreni! Cumhurbaşkanını görmek için 6 çocuğuyla Fransa’dan geldi

6 ÇOCUKLU AİLE FRANSA'DAN GELDİ

Soğuğa aldırış etmeden meydana gelen 6 çocuklu Tokyürek ailesi ise Başkan Erdoğan'ı yakından görebilmek için Fransa'dan geldi.