Bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? Celp ve sevk tarihleri belli oldu
Yeni askerlik sistemi ile bedelli askerlik kalıcı hale geldi. 2023 yılında bedelli askerlik hizmetinden yararlanmak isteyen yüz binlerce vatandaş, askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe kilitlendi. Geçen yıl başvuru yapanlar bu yıl silahaltına alınacak. MSB ASAL tarafından yayımlanan duyuru ile 2023 bedelli askerlik hakkında detaylar belli oldu. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte cevaplar...
Yüz binlerce kişinin heyecanla beklediği bedelli askerlik yerleri için tarih belli oldu. Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nün resmi internet adresi üzerinden yayımlanan duyuruda, celp ve sevk tarihleri açıklandı. 2022 yılında başvuru yapan vatandaşlar, bu yıl silahaltına alınacak. Şimdi ise gözler askerlik yerlerinin açıklanacağı tarihe çevrildi. Peki, bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? 2023 bedelli askerlik yerleri nereden öğrenilir? İşte haberin detayları...
BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ 2023 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bedelli askerlik yerleri 18 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak. Yükümlüler, bedelli askerlik sınfılandırma sonuçlarını e-Devlet ya da askerlik şubelerinden öğrenebilecekler.
MAZERETLERİ NEDENİYLE 2023 YILINA ERTELEME YAPANLAR
2022 yılında sevke tabi iken yasal mazeretleri nedeniyle 2023 yılına ertelemeleri yapılan; 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi kapsamındaki yükümlüler ile mülga 1111 sayılı Askerlik Kanunu'nun Geçici 55'inci maddesi kapsamındakiler, 3'üncü maddedeki celp ve sevk dönemlerinde silahaltına alınacaklar.
Sevke tabi olduğu celp ve sevk döneminde sevk evrakını almayanlar ile sevk evrakını aldığı halde tertip edildikleri birliklerine katılmayanlar veya sevk belgesini aldığı halde kendisine verilen yol süresi dışında tertip edildiği birliğe katılanlar hakkında bakaya işlemi yapılacaktır. Bunlardan emsallerinin terhis tarihine kadar birliğine katılmayanlar 7179 sayılı Askeralma Kanunu'nun 9'uncu maddesi gereğince kapsam dışına çıkarılacak, bu yükümlülerin yeniden bedelli askerlik hizmetine müracaat hakları olmayacak ve askerlik hizmetini erbaş ve er statüsünde yerine getireceklerdir.
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