Bakan Varank’tan 6’lı masaya esprili gönderme: 2 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı olsunlar

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMAZ DİYE YERİ GÖĞÜ İNLETİYORLAR

Meğerse bu toplantıların gündemi aday belirleme değil koltuk pazarlığı. Ne diyorlar. '6'lı masadaki genel başkanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' diyorlar.

Ee hani 'partili cumhurbaşkanı olmaz' diye yeri göğü inletiyorlardı. Hatta bu cumhurbaşkanı yardımcıları her karara imza atacaklarmış. O da yetmez masadaki partilerin oyları binde 5 olsa dahi mutlaka bütün partilere birer bakanlık verilecekmiş. Ama bence bu da yetmez.

rMadem tüm sözlerini bir kenara bırakıyorlar madem Anayasa'yı tanımayacaklarını bugünden ilan ediyorlar ben de kendilerine bu kürsüden bir öneride bulunak istiyorum.