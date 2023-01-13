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Bakan Varank'tan 6'lı masaya esprili gönderme: 2 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı olsunlar

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Giriş Tarihi: 13.01.2023 Güncelleme Tarihi: 13.01.2023
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Bakan Varank’tan 6’lı masaya esprili gönderme: 2 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı olsunlar

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimi çıkaracaklar, toplanıp toplanıp bir türlü karar veremiyorlar. Tabi biz dışardan baktığımızda, 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adayını belirleme gündemiyle toplandığını zannediyorduk. Meğerse bu toplantıların gündemi aday değil, koltuk pazarlıklarıymış" diye konuştu.

Türkiye, seçimler için geri sayıma geçti. Haziran ayında yapılması beklenen seçimlerle ilgili siyasi partiler çalışmalarını sürdürüyor.

Cumhur İttifakı, Recep Tayyip Erdoğan'ın adaylığını destekliyor ancak Millet İttifakı'nın adayı henüz belli değil. Aylardır devam eden 6'lı masa toplantılarından sonuç çıkmadı. Muhalefetin sonuçsuz toplantıları; Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank tarafından tiye alındı.

"KOLTUK KAVGALARI, MAKAM PAZARLIKLARI"
İstanbul Güngören'de katıldığı bilim merkezinin açılış töreninde konuşan Bakan Varank, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"Bizim gündemimiz bilim teknoloji ve inovasyon. Bizim gündemimiz etkin insan kaynağı yetiştirebilmek. Bizim gündemimiz bu ülkeye değer katan eserler bırakabilmek. Ama başkalarının gündeminde ne var? Hepiniz izliyorsunuz. Koltuk kavgaları, makam pazarlıklarını eminim hepiniz izliyorsunuzdur. Aylardır bir cumhurbaşkanı adayı belirleyemeyen, bırakın belirlemeyi daha adayı konuşamaya başlayamayan bir 6'lı masa var.

"TOPLANIP TOPLANIP KARAR VEREMİYORLAR"
Neredeyse ocak ayı bitecek ama şu anda Cumhurbaşkanı adayı belli olan bir tane Cumhur İttifakı var. Sayın Cumhurbaşkanımızın adaylığı ilk günden beri belli. Sayın Cumhurbaşkanımızın karşısına kimi çıkaracaklar toplanıp toplanıp bir türlü karar veremiyorlar. Tabii biz dışarıdan baktığımızda 6'lı masanın Cumhurbaşkanı adaylarını belirleme gündemiyle toplandığını zannediyoruz.

PARTİLİ CUMHURBAŞKANI OLMAZ DİYE YERİ GÖĞÜ İNLETİYORLAR
Meğerse bu toplantıların gündemi aday belirleme değil koltuk pazarlığı. Ne diyorlar. '6'lı masadaki genel başkanların hepsi cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' diyorlar.

Ee hani 'partili cumhurbaşkanı olmaz' diye yeri göğü inletiyorlardı. Hatta bu cumhurbaşkanı yardımcıları her karara imza atacaklarmış. O da yetmez masadaki partilerin oyları binde 5 olsa dahi mutlaka bütün partilere birer bakanlık verilecekmiş. Ama bence bu da yetmez.

rMadem tüm sözlerini bir kenara bırakıyorlar madem Anayasa'yı tanımayacaklarını bugünden ilan ediyorlar ben de kendilerine bu kürsüden bir öneride bulunak istiyorum.

"İKİ AYDA BİR DÖNÜŞÜMLÜ OLARAK CUMHURBAŞKANI OLSUNLAR"
Bence 6'lı masanın genel başkanları iki ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı olsunlar. Tabii burada bir sıralama problemi gündeme gelebilir. Sıralamayı da boy sırasına göre mi yapacaklar, yaş sırasına göre mi yapacaklar. Bunun için de yazı tura atabilirler."

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