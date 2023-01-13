Sosyal konut projesinde yeni kuralar belli oldu! 58 ilin ardından sıra o şehirlerde! İşte kura tarihleri...
Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, 'İlk Evim, İlk İş Yerim' projesi kapsamında 58 ilde 139 bin 218 konutun kura çekiminin tamamlandığını ve 13- 22 Ocak tarihleri arasında 7 ilde 24 bin 636 konut için kura çekimi yapılacağını duyurdu. İşte o iller ve konut sayıları...
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde kura çekimleri 67 günde 58 ilde tamamlandı.
58 İLDE KURALAR TAMAMLANDI
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Eylül'de açıkladığı ve ilk kuraların 7 Kasım 2022'de Ardahan ve Şırnak'ta başlayan "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde noter huzurundaki kura çekimlerinin ilk 5 etabı 58 ilde sona erdi.
Kuralarda 1 milyon 954 bin 686 başvurudan 139 bin 218 konutun hak sahipleri belirlendi.
BİNLERCE VATANDAŞ EV SAHİBİ OLDU
Bugüne kadar 67 günde 58 il ve ilçede çekilen kuralarda 3 bin 116 şehit ailesi ve gazi, 10 bin 764 engelli vatandaş, 32 bin 246 emekli, 55 bin 587 genç ve 37 bin 505 diğer kategori olmak üzere toplamda 139 bin 218 vatandaş hak sahibi oldu.
"6'NCI ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞLERİ BAŞLIYOR"
Eskişehir'de bugün başlayan kura çekilişi yarın tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 6'ncı etap kuralarının 7 ilde 22 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.
Açıklamada, 24 bin 636 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:
"13-14 Ocak Eskişehir 2 bin 599 konut, 14-17 Ocak Mersin 5 bin 100 konut, 15 Ocak Bilecik 1037 konut, 16-17 Ocak Sakarya 2 bin 750 konut, 18-21 Ocak Kocaeli 5 bin 200 konut, 18-22 Ocak Antalya 7 bin 150 konut ve 22 Ocak Yalova 800 konut."
Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun marta kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- GS-HATAYSPOR MAÇI CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! 13 Ocak Galatasaray-Hatayspor maçı kesintisiz full canlı takip LİNKİ!
- Ateş Kuşları bu akşam var mı, yok mu? 1. bölüm yayınlandı mı? Ateş Kuşları hangi günler? Konusu ne? Oyuncuları kim? 13 Ocak ATV yayın akışı
- Yalı Çapkını'nda flaş iddia! Yasak aşkına geri dönüyor! Ferit Korhan çıldırdı, kaos istiyor!
- HAC FİYATLARI 2023 | Hac kuraları ne zaman çekilecek? Sonuçlar nereden, nasıl öğrenilir? HAC DURUMU SORGULAMA EKRANI
- İOKBS burs sınavı ne zaman yapılacak 2023? İOKBS bursu ne kadar, kaç TL oldu?
- 29. Dönem POMEM sözlü mülakat ne zaman? 2023 Polis Akademisi 29. Dönem POMEM sınav giriş yeri sorgulama ekranı!
- AÖL 2. dönem kayıtları ne zaman, tarih belli oldu mu? 2023 AÖL 2.dönem sınavları ne zaman yapılacak?
- ALTIN FİYATLARI CANLI TAKİP | Dolar son durum ne? 13 Ocak gram, çeyrek altın fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Emekliye memura %57 ZAM! Refah payı, intibak, ek zam SIRALANDI! Tabloya bak maaşını öğren! 5.000 - 6.000 - 7.000 - 8.000 TL maaş alanlar...
- ATA AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? 2023 ATA AÖF final sonuçları ne zaman, hangi tarihte belli olacak?
- PMYO ve POMEM sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? POMEM eğitim sonu sınav sonuçları belli oldu mu?
- Galatasaray Hatayspor maçı saat kaçta, ne zaman? 13 Ocak GS Hatayspor maçı muhtemel 11'ler