Sosyal konut projesinde yeni kuralar belli oldu! 58 ilin ardından sıra o şehirlerde! İşte kura tarihleri...

"6'NCI ETAP SOSYAL KONUT KURA ÇEKİLİŞLERİ BAŞLIYOR"

Eskişehir'de bugün başlayan kura çekilişi yarın tamamlanacağı belirtilen açıklamada, 6'ncı etap kuralarının 7 ilde 22 Ocak'a kadar devam edeceği bildirildi.

Açıklamada, 24 bin 636 hak sahibi için yapılacak çekilişlerin illere göre dağılımı ve kura tarihleri şöyle sıralandı:

"13-14 Ocak Eskişehir 2 bin 599 konut, 14-17 Ocak Mersin 5 bin 100 konut, 15 Ocak Bilecik 1037 konut, 16-17 Ocak Sakarya 2 bin 750 konut, 18-21 Ocak Kocaeli 5 bin 200 konut, 18-22 Ocak Antalya 7 bin 150 konut ve 22 Ocak Yalova 800 konut."

Proje kapsamında, 81 ilde 250 bin sosyal konutun marta kadar etaplar halinde kuralarının çekilmesi ve hak sahiplerinin belirlenmesi planlanıyor.