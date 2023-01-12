Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında bir görüşme olabilir." dedi.

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