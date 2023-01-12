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Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme! Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan önemli açıklamalar

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Giriş: 12.01.2023 16:31
Son dakika haberleri... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Suriye ve Rusya ile üçlü görüşme hakkında konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Şubat ayı başında bir görüşme olabilir." dedi.
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