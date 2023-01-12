Burhan Çaçan öldü mü, neden öldü? Burhan Çaçan kimdir, hastalığı neydi, nereli? İşte Burhan Çaçan’ın vefat nedeni...

Ağlama, Her Yer Karanlık, Ayaz Geceler ve Yağ Yağmur isimli dört sinema filmi çekti. İlahiler 99 ve Mevlüt Ve İlahiler isminde iki tane de ilahi albümü yaptı. Evli olan Çaçan, iki çocuk babasıydı.