Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalığı ne? SON DURUM NE?

"YORGUNLUK HİSSETTİ, KALP RİTMİNİN BOZUK OLDUĞU SAPTANDI"

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı. Özel bir hastande tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.