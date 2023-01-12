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Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalığı ne? SON DURUM NE?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
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Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalığı ne? SON DURUM NE?

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığının öğrenilmesinin hemen ardından arama motorlarında "Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı?", "Meral Akşener sağlık durumu nasıl?" sorularının cevapları araştırılıyor. Peki Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalığı ne?

Son dakika haberleri... Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı, sağlık durumu nasıl sorularının cevapları arama motorlarında araştırılıyor. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Peki Meral Akşener hastaneye mi kaldırıldı? Sağlık durumu nasıl? İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener hastalığı ne?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in hastaneye kaldırıldığı öğrenildi. Kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldığı iddia edilen Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in kalp ritim bozukluğu nedeniyle hastaneye kaldırıldığını duyurdu.

Yarkadaş konuya ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "SON DAKİKA | Meral Akşener, kalp çarpıntısı ritim bozukluğu sebebiyle hastaneye kaldırıldı." ifadelerini kullandı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Partiye yakın kaynaklar ise, Akşener'in hayati tehlikesinin olmadığını aktardı.

"YORGUNLUK HİSSETTİ, KALP RİTMİNİN BOZUK OLDUĞU SAPTANDI"

A Haber Muhabiri İlter Yeşiltaş, Akşener'in sağlık durumuna ilişkin, "Akşam saatlerinde bir yorgunluk hissettiğini söyledi. Hastanede tedavide ritim bozukluğu olduğu saptandı. Özel bir hastande tedavi altına alındı. Sağlık durumunun iyi olduğunu söylediler. Bu akşamı hastanede geçirebilir." ifadelerini kullandı.

MERAL AKŞENER KİMDİR?

Meral Akşener 18 Temmuz 1956; Gündoğdu'da dünyaya geldi. Türk akademisyen ve siyasetçidir. İYİ Parti'nin kurucusu ve aynı zamanda genel başkanıdır.

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