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İstanbul Boğazı'nda gemi arızası: Kıyı Emniyeti kurtardı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 12.01.2023
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İstanbul Boğazı’nda gemi arızası: Kıyı Emniyeti kurtardı

İstanbul Boğazı’nda seyir halindeyken makine arızası yaşayan 70 m uzunluğundaki kuru yük gemisi Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından kurtarıldı. Gemi, kurtarılarak Ahırkapı’ya demirletildi.

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