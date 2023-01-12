12 Ocak 2023, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor! TRAFİK YÜZDE 76

Son dakika: İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor! TRAFİK YÜZDE 76

YAŞAM
Giriş Tarihi: 12.01.2023 Güncelleme Tarihi: 12.01.2023
ABONE OL
Son dakika: İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor! TRAFİK YÜZDE 76

İstanbul'da bazı bölgelerde yoğun sis etkili oluyor. Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.

Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.

Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA