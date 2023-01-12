Son dakika: İstanbul’da bazı noktalarda yoğun sis etkili oluyor! TRAFİK YÜZDE 76
İstanbul'da bazı bölgelerde yoğun sis etkili oluyor. Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
Akşam saatlerinden itibaren İstanbul Boğazı'nda başlayan yoğun sis Beykoz, Ümraniye ve Kavacık'ta da etkisini gösterdi.
Sisin etkili olduğu boğaz ve diğer bölgelerde görüş mesafesi düştü.
Bu arada İBB Trafik Haritası'na göre kent geneli trafik yoğunluğu saat 18.45 itibarıyla yüzde 76 olarak ölçüldü.
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