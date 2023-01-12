Palu ailesi davasında flaş gelişme! Türkiye'nin konuştuğu duruşmaya erteleme kararı
Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve cinayete kurban gittiği iddia edilen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin Palu ailesinin yargılanmasına devam edildi. Türkiye'nin ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında öğrendiği olayda savunması için söz hakkı verilen damat Tuncer Ustael, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum" dedi. Mahkeme heyeti, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Kocaeli'de 15 yıl önce kaybolan ve öldürüldüğü öne sürülen Meryem Tahnal'ın kızı Melike Tahnal'ın Sakarya'da öldürülmesine ilişkin, kamuoyunda "Palu ailesi" olarak bilinen 1'i tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.
Sakarya 6. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Melike Tanhal'ın eniştesi tutuklu sanık Tuncer Ustael ile başka suçtan tutuklu dayısı İsa Palu, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.
Gelen belgelerin zapta geçirilmesinin ardından cumhuriyet savcısı, Ustael'in tutukluluk halinin devamını ve eksik belgelerin tamamlanmasını istedi. Söz alan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, eksik belgelerin tamamlanmasını talep etti. Ustael'in avukatı da müvekkilinin tutukluluğunun gözden geçirilmesi talebini iletti.
"HERKESİ VİCDANIYLA BAŞ BAŞA BIRAKIYORUM"
Sanık Hava Palu'nun avukatı da müvekkili hakkında İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinden rapor alınmasını talebinde bulundu.
Söz verilen sanık Tuncer Ustael, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek, "Herkesi vicdanıyla baş başa bırakıyorum." dedi.
DURUŞMA ERTELENDİ
Sanık İsa Palu da İstanbul Bakırköy Prof. Dr. Mazhar Osman Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi görmek istediğini aktararak, beraatini istedi.
Tutuklu sanık Ustael'in bu halinin devamını, Adli Tıp Kurumuna bazı sanıklar hakkında rapor alınması için yazılan müzekkerenin cevabının beklenmesini, sanık Hava Palu için rapor talebinin reddini kararlaştıran mahkeme heyeti, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.
NE OLMUŞTU?
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Meryem Tahnal 2008, kızı Melike Tahnal da 2009'da kaybolmuş, çalışma başlatan polis ekipleri herhangi bir bulguya ulaşamamıştı.
Kocaeli ve Sakarya'da yapılan kazılarda da herhangi bir bulguya rastlanılmaması üzerine çalışmalar durdurulmuştu.
Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesinde Meryem Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin başlayan yargılama sonunda sanık Tuncer Ustael, "canavarca hisle veya eziyet çektirerek ve üstsoy veya altsoydan birine ya da eş veya kardeşe karşı" kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile "hürriyeti yoksun kılma" suçundan 4 yıl, "kredi kartının kötüye kullanılması" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Sanık Emine Ustael "kasten öldürmeye yardım etme" suçundan 12 yıl 6 ay, Havva, İsa ve Ayşe Palu ise "kasten öldürmeye yardım etme" ve "hürriyetin kısıtlanması" suçlarından 14 yıl 2'şer ay hapse mahkum edilmişti.
Fatih Palu'ya olay tarihinde yaşı küçük olduğu için 8 yıl 4 ay hapis cezası verilmişti.
İDDİANAME
Melike Tahnal'ın ölümüne ilişkin hazırlanan iddianamede, sanık Tuncer Ustael hakkında "bilinçli taksirle öldürme" suçundan 2 yıl 8 aydan 9 yıla kadar ve "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapis cezası isteniyor. Emine Ustael, Hava ve Ayşe Palu'nun da "usulsüz ölü gömülmesi" suçundan 6 aya kadar hapsi talep ediliyor.
Sanıklar Tuncer ve Emine Ustael, Hava ve Ayşe ile İsa ve Fatih Palu hakkında Melike Tahnal'ın öldürülmesine ilişkin "çocuğu kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle aynı mahkemede açılan ikinci dava, bu dosyayla birleştirilmişti.
İkinci davanın iddianamesinde, ayrıca sanık Tuncer Ustael hakkında "çocuğun cinsel istismarı" suçundan en az 15 yıl hapis cezası isteniyor.
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