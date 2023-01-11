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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalar

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 11.01.2023 Güncelleme Tarihi: 11.01.2023
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Son dakika: AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Çelik, Kılıçdaroğlu'nun TSK'yı hedef almasıyla ilgili, "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları haddini aşan boyuta ulaştı" ifadelerini kullandı.

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