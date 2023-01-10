Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan elini öpen Zayn Sofuoğlu’na harçlık
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyareti sırasında elini öpen AK Partili vekil Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’nun elini öpüp harçlık verdi. Daha sonra Zayn, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.
Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösteren Zayn, Erdoğan'ın elini öptü.
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HARÇLIK
Başkan Erdoğan da bu harekete karşılık Zayn'ın elini öperek harçlık verdi.
HATIRA FOTOĞRAFI
Daha sonra Zayn, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.
"RECEP ABİSİNDEN HARÇLIK ALDI"
O ana ait fotoğraflar Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor)" notuyla paylaşıldı.
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