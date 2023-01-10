Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan elini öpen Zayn Sofuoğlu’na harçlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.