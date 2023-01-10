10 Ocak 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan elini öpen Zayn Sofuoğlu’na harçlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan elini öpen Zayn Sofuoğlu’na harçlık

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
ABONE OL
Başkan Recep Tayyip Erdoğan’dan elini öpen Zayn Sofuoğlu’na harçlık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya ziyareti sırasında elini öpen AK Partili vekil Kenan Sofuoğlu’nun oğlu Zayn Sofuoğlu’nun elini öpüp harçlık verdi. Daha sonra Zayn, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya'nın Arifiye ilçesinde dün düzenlenen Yeni Nesil Fırtına Obüsleri Teslimat Töreni'nde AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu ve oğlu Zayn Sofuoğlu ile bir araya geldi.

Başkan Erdoğan'a büyük ilgi gösteren Zayn, Erdoğan'ın elini öptü.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN HARÇLIK

Başkan Erdoğan da bu harekete karşılık Zayn'ın elini öperek harçlık verdi.

HATIRA FOTOĞRAFI

Daha sonra Zayn, Başkan Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

"RECEP ABİSİNDEN HARÇLIK ALDI"

O ana ait fotoğraflar Zayn Sofuoğlu'nun sosyal medya hesabından, "Recep abisinden harçlık aldı (Zayn Cumhurbaşkanımızı Recep abi diye biliyor)" notuyla paylaşıldı.

Başkan Erdoğan’dan esnafa müjde BAŞKAN ERDOĞAN'DAN ESNAFA MÜJDE
Başkan Erdoğan’dan esnafa müjde

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA