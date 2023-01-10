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Cumhurbaşkanı'na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi

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Giriş Tarihi: 10.01.2023 Güncelleme Tarihi: 10.01.2023
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Cumhurbaşkanı’na hakaret içeren tezahürat yapan 5 kişi hakkında hapis istemi

Kadıköy'de 2022'de oynanan Fenerbahçe - Ümraniyespor maçı öncesinde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli tezahüratta bulunduğu iddia edilen 5 şüpheli hakkında, 4 yıl 8'er aya kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlendi.

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