KADEM’e üstün performansta 4 yıldız!

Törende, KADEM adına 4 yıldız belgesini alan Yönetim Kurulu Başkanı Saliha Okur Gümrükçüoğlu, "Kadın hakları çalışmalarımızı, EFQM modeli ile bir basamak daha yukarı taşımanın haklı gururunu yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

KalDer Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Bayraktar ise ödül almaya hak kazanan kurumları tebrik ederek, "Ülkemizdeki mükemmellik kültürünün öncüleri olarak sürdürülebilir gelişim yolunda başarılar diliyorum. Bu ödüllerin, EFQM modeli ile henüz tanışmamış kurumlarımıza ilham vermesini ve onlar için yeni bir başlangıca vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesini yaptı.