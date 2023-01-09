Sınırı geçmeden tüm hedefleri 12’den vurdu! Türkiye yeni bir dönem başlattı

NÜFUZ EDİCİ BOMBA

F-16 savaş uçakları ile SİHA ve TİHA'lar, Irak'ın kuzeyindeki hava sahası içinde operasyon icra etti. Kandil, Asos, Hakurk bölgelerindeki PKK hedeflerine yönelik olarak kullanılan mühimmat içinde Nüfuz Edici Bomba dikkat çekti. İnsansız hava araçları; mağara, sığınak, barınak, karargâh ve cephanelik gibi daha önceden istihbarat yoluyla tespit edilen PKK hedeflerini lazer kullanarak işaretledi. İşaretlenen hedefler, F-16'lar tarafından nüfuz edici bombalar ile vuruldu.