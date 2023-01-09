Sınırı geçmeden tüm hedefleri 12'den vurdu! Türkiye yeni bir dönem başlattı
Türkiye, savunma sanayiinde son yıllarda yaptığı atılımlar ile dünya ülkeleri tarafından yakından takip ediliyor. Son olarak TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ve uzun süredir çalışmaları devam eden yerli ve milli seyir füzesi SOM, başka bir ülkenin hava sahasına girmeden sınır ötesi hava operasyonu düzenleme kabiliyeti kazandı. Pençe Kılıç Harekâtı’nda F-16 savaş uçakları, Suriye sınır çizgisini geçmeden 10-50 kilometre derinlikte bulunan terör örgütü PKK/YPG hedeflerini füzelerle vurdu.
Savunma sanayii alanında son yıllarda geliştirilen milli silah sistemleri, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hem karadan hem de havadan sınırı geçmeden sınır ötesi hedefleri vurma kabiliyetini artırdı.
Havadan karaya 250 kilometre menzile sahip seyir füzesi SOM'un, daha önce test atışları Ankara'dan Konya'da bulunan hedefe, Konya'dan da Akdeniz üzerindeki bir hedefe yönelik olarak yapılmıştı. 20 Kasım'da düzenlenen Pençe Kılıç Hava Harekâtı sırasında da TSK'nın hava sahasına girmeden bir başka ülke içindeki hedefleri vurma kabiliyetinin hayata geçirildiği öğrenildi.
Suriye'nin kuzeyindeki Tel Rıfat'tan Irak'ın kuzeyindeki Asos'a uzanan geniş bir hattaki terör örgütüne ait 89 hedef imha edildi. Harekât ile Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ABD'nin denetiminde bulunan bazı bölgelerdeki terör hedefleri de vuruldu. Harekatta; F-16 savaş uçaklarının yanı sıra SİHA, İHA, TİHA, Barış Kartalı-Hava İhbar Kontrol Uçağı, tanker uçağı, CASA arama kurtarma uçağı ile kurtarma helikopterlerinden oluşan yaklaşık 70 hava aracı görev aldı.
NÜFUZ EDİCİ BOMBA
F-16 savaş uçakları ile SİHA ve TİHA'lar, Irak'ın kuzeyindeki hava sahası içinde operasyon icra etti. Kandil, Asos, Hakurk bölgelerindeki PKK hedeflerine yönelik olarak kullanılan mühimmat içinde Nüfuz Edici Bomba dikkat çekti. İnsansız hava araçları; mağara, sığınak, barınak, karargâh ve cephanelik gibi daha önceden istihbarat yoluyla tespit edilen PKK hedeflerini lazer kullanarak işaretledi. İşaretlenen hedefler, F-16'lar tarafından nüfuz edici bombalar ile vuruldu.
Elde edilen bilgiye göre; Türk F-16 savaş uçakları, Suriye'nin kuzeyindeki terör yuvalarını sınır çizgisini geçmeden vurdu. Şanlıurfa-Diyarbakır arasında kalan bölgenin üzerindeki hava sahası içinden sınırın ötesinde 10 ile 50 kilometre derinlikte bulunan terör örgütü PKK'nın Suriye kolu PYD hedeflerine füze atışı yapıldı.
Türkiye'nin geliştirdiği havadan karaya SOM seyir füzelerinin menzili 250 kilometreye ulaşıyor. Füzeler, F-16 ve F-4 savaş uçakları tarafından atılabiliyor. Suriye'nin kuzeyindeki terör hedeflerine hava harekâtı ile koordinasyon içinde karadan ise Fırtına Obüsleri ve Çok Namlulu Roket Atar (ÇNRA) ile atış yapıldı. Obüslerin menzili 40 kilometreye, ÇNRA'ların menzili ise 60 kilometreye ulaşıyor.
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