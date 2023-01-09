Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Tokat'ta kayıp 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye ve çok sayıda yaşlı kadına taciz mesajları attığını kabul eden ancak Gökçe'ye ne olduğunu bilmediğini öne süren Sinan Sardoğan soruşturması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan 10 Ekim 2018'de 'fiili livata' suretiyle şu anda 17 yaşında olan, olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu A. A.'ya tecavüz etti.