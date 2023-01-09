09 Ocak 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 09.01.2023
ABONE OL
Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında yeni gelişmeler yaşanıyor. Arife Gökçe'nin kaybolması sonrasında arama çalışmaları sürerken, şüpheli konumunda yer alan Sinan Sardoğan'ın akıbeti merak ediliyor. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında Arife Gökçe'nin kaybının baş şüphelisi Sinan Sardoğan'ın tutuklanıp tutuklanmadığı merak ediliyor. 9 Ocak Pazartesi günü Sinan Sardoğan'ın akıbeti netleşecek. Peki, Sinan Sardoğan tutuklandı mı, neden tutuklandı? 9 Ocak Müge Anlı Sinan Sardoğan bugün var mı, yok mu? Kayıp Arife Gökçe...

Tokat'ta kayıp olan 12 torun 5 çocuk sahibi 64 yaşındaki Arife Gökçe'yi bulmak isteyen yakınları ATV'nin 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına katıldı.

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi olarak da aynı köyde yaşayan 41 yaşındaki Sinan Sardoğan da programa katıldı. Müge Anlı ile Tatlı Sert programındaki Sinan Sardoğan olayı gündemi sarstı.

"Sapık Sinan Sardoğan" etiketiyle sosyal medyada tepkilerin odağında olan isimle ilgili flaş gelişmeler gündeme bomba gibi düştü.

Avcılar'da 2018 yılında meydana gelen olayda o dönemde 12 yaşında olan Suriye uyruklu A. A. cinsel istismara uğramıştı.

TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olaya ilişkin şüphelinin aranmasına devam edilirken, eşkal bilgileri ile birebir uyuşması ve yaptırılan teşhis sonucunda aynı şahıs olduğunun anlaşılması üzerine Sinan Sardoğan gözaltına alındı.

Arife Gökçe olayının baş şüphelisi konumunda bulunan ve Küçükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen Sinan Sardoğan 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

YENİ DETAYLARA ULAŞILDI

Tokat'ta kayıp 64 yaşındaki Arife Gökçe'ye ve çok sayıda yaşlı kadına taciz mesajları attığını kabul eden ancak Gökçe'ye ne olduğunu bilmediğini öne süren Sinan Sardoğan soruşturması ile ilgili yeni detaylar ortaya çıktı.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın ilgili yürüttüğü soruşturmada iddiaya göre Sardoğan 10 Ekim 2018'de 'fiili livata' suretiyle şu anda 17 yaşında olan, olayın yaşandığı zaman 12 yaşında olan 2006 doğumlu Suriye uyruklu A. A.'ya tecavüz etti.

A. A. televizyon izlerken Müge Anlı'nın programında gördüğü Sardoğan'ı teşhis edip Avcılar Emniyet Müdürlüğü Çocuk Büro'suna başvurarak şikayetçi oldu.

İhbar üzerine Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla Avcılar polisi Sardoğan'ı kaldığı otelde gözaltına aldı. Sardoğan ifadesi alındıktan sonra Küçükçekmece Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne 'çocuğa cinsel istismar' suçundan tutuklanma talebiyle sevk edildi. Sardoğan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA