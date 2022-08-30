30 Ağustos 2022, Salı
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SOM seyir füzesinin özellikleri neler?
BAYKAR tarafından geliştirilen Kızılelma muharip insansız uçak sistemi, ilk kez mühimmatlarıyla Samsun’daki TEKNOFEST'te sergilendi. Mühimmatlar arasından som seyir füzesi büyük dikkat çekiyor. Peki SOM'un özellikleri neler? Ayrıntıları A Haber muhabiri Mahmut Erdoğan aktardı.