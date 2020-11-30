SOM füzesi özellikleri | Türkiye'nin gurur projesinde önemli gelişme! SOM füzesi kritik testleri tamamladı

SOM'UN EN KRİTİK TESTİ DE TAMAMLANDI! TÜM HAVA KOŞULLARINDA DAYANIKLI

TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin farklı hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Bu testlerin SOM'un üretiminin başlaması için kritik öneme sahip olduğu biliniyordu. Ayrıca edinilen bilgiye göre yapılan testlerin de tamamı milli altyapılar ile yapıldı.