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30 Kasım 2020, Pazartesi
ANA SAYFA Haberler Galeri SOM füzesi özellikleri | Türkiye'nin gurur projesinde önemli gelişme! SOM füzesi kritik testleri tamamladı SOM füzesi özellikleri | Türkiye'nin gurur projesinde önemli gelişme! SOM füzesi kritik testleri tamamladı
SOM füzesi özellikleri | TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) tarafından geliştirilen ve uzun süredir çalışmaları devam eden yerli ve milli seyir füzesi SOM'un hava koşullarına dair dayanıklılık testleri tamamlandı. Bu kapsamda her türlü hava koşulunda hizmet verebilecek olan SOM füzelerinin tüm testleri milli altyapılar ile yapıldı.
Giriş Tarihi: 30.11.2020 15:09 Güncelleme Tarihi: 30.11.2020 15:28
Yerli ve Milli Savunma sanayisinde yeni bir gelişme daha yaşandı. Çalışmalarına devam eden TÜBİTAK'tan gelen açıklama Türkiye'nin göğsünü kabarttı. Yerli ve milli olarak geliştirilen mühimmatlar ile elde edilen başarılara bir yenisi de SOM füzesi ile eklendi. İşte uzun süredir beklenen açıklamanın resmen yapıldığı milli teknoloji harikası SOM Füzesi hakkındaki yeni gelişme ve görüntüler...
GALERİ DEVAM EDİYOR SOM'UN EN KRİTİK TESTİ DE TAMAMLANDI! TÜM HAVA KOŞULLARINDA DAYANIKLI
TÜBİTAK Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü'nün (SAGE) resmi Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre yerli ve milli seyir füzesinin farklı hava koşullarına dair dayanıklılık testleri de tamamlandı. Bu testlerin SOM'un üretiminin başlaması için kritik öneme sahip olduğu biliniyordu. Ayrıca edinilen bilgiye göre yapılan testlerin de tamamı milli altyapılar ile yapıldı.
TÜRK MÜHENDİSLER TASARLADI, ÜRETİMİ MİLLİ İMKANLARLA YAPILDI
TÜBİTAK SAGE Enstitü Müdürü Gürcan Okumuş yaptığı açıklamada şunları söyledi: "SOM Seyir Füzesi Türk mühendisler tarafından tasarlandı ve üretimi de milli imkanlarla yapılıyor. Takılı olduğu uçak etkili savunma menziline girmeden SOM'u ateşleyebiliyor. Füze akıllı mühimmat olduğu için hedefi tam isabet ile vuruyor."
13 YIL ÖNCE BAŞLAYAN HAYAL BUGÜN GERÇEĞE DÖNÜŞTÜ
SOM Seyir Füzesi projesine 13 yıl önce başlandı. 2011 yılında en caydırıcı unsurlardan biri olarak Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine katıldı. Bugün yapılan testlerle alanında kendi rekorlarını da geçen SOM füzesi yapılan son dakika açıklamasına göre artık tüm hava koşullarına uyum sağlayacak hale geldi.
DUVAR DELİCİ ÖZELLİĞE SAHİP
SOM'un tasarımı TUBİTAK Sage'de yapıldı, üretimi de ROKETSAN'da gerçekleştiriliyor. Parçacık etkili harp başlığına ve duvar delici özelliğe sahip. Ayrıca ardışık delici başlığı ile de 2 metreye kadar engelleri geçme özelliği bulunuyor.