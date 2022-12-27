İstanbul’un barajlarında kırmızı alarm! Kritik seviyeye ulaştı





Sazlıdere Barajı'nda dron ile havadan çekilen görüntülerde barajın bazı noktalarında suyun sadece ince bir kanal boyu ilerlediği ve çevresinin kuruduğu görüldü. Geçtiğimiz yıllarda su ile dolu olan alanlara araç girdiği ve çekilen su ile birlikte su altında kalan ağaçların gün yüzüne çıktığı görüldü.

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