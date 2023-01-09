Emekli ve memur maaşlarında yeni gelişme! TBMM'de kabul edilerek yasalaştı
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve emekli maaşlarına yüzde 30 zam öngören düzenlemeleri de içeren yasa teklifi kabul edildi. Bu düzenleme ile en düşük emekli maaşı 5 bin 500 TL olurken, işverene destek primi 400 TL seviyesine çıkacak.
Memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda memur ve memur emeklilerini ilgilendiren teklif görüşmeleri düzenlendi. Görüşmelerin ardından teklif kabul edildi. Teklife göre memur ve memur emeklilerinin maaşlarında yüzde 30 artış yapılıyor. En düşük emekli aylığı 5 bin 500 TL olacak. İşverene 100 TL olarak verilen SGK desteği 400 TL'ye çıkartılıyor.
EMEKLİ VE MEMUR MAAŞI NASIL BELİRLENİYOR?
Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı, her yıl iki kez toplu sözleşme zammına ek olarak 6 aylık enflasyon farkıyla belirleniyor. Memurlar temmuz ayında yüzde 7'lik toplu sözleşme zammı almıştı. Bu rakamı aşan oran kadar enflasyon farkına hak kazanılıyor. Ocak ayı için yüzde 8'lik toplu sözleşme zammıyla enflasyon farkı eklenerek memur ve memur emeklisinin zam oranı ortaya çıkıyor.
SSK ve Bağ-Kur emeklileri de 6 ayda bir zam alıyor. Emeklilerin zam oranı 6 aylık enflasyona göre belirleniyor.
YÜZDE 30 ZAM
Kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde 1 Ocak-30 Haziran 2023 tarihleri arasındaki dönem için enflasyon farkı dahil uygulanması öngörülen yüzde 16,48 artış oranı, yüzde 13,52 puan eklenmek suretiyle yüzde 30 olarak uygulanacak. Bu kapsamdaki yüzde 13,52 puanlık söz konusu ilave oran aynı döneme ilişkin enflasyon farkı hesaplamasında dikkate alınmayacak.
VERGİDEN İSTİSNA
2023 UEFA Şampiyonlar Ligi Finali için Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), katılımcı futbol kulüpleri ve organizasyonda görevli tüzel kişilerden iş yeri, kanuni ve iş merkezi Türkiye'de bulunmayanlara, bu müsabaka dolayısıyla yapılacak mal teslimleri ve hizmet ifaları ile bunların bu müsabaka dolayısıyla yapacakları mal teslimleri ve hizmet ifaları KDV, gelir ve kurumlar vergisinden istisna olacak.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- OTOYOL VE KÖPRÜ ÜCRETLERİ 2023 | Avrasya Tüneli, Osmangazi köprüsü ne kadar, zam gelecek mi? Güncel fiyat listesi
- ALANYASPOR-TS CANLI İZLE | CANLI ANLATIM! Alanyaspor-Trabzonspor maçı canlı yayın kesintisiz takip linki! Şifresiz nasıl izlenir?
- Sözleşmeliye Kadro SON DAKİKA | ÇIKTI MI, Ne zaman çıkacak? Öğretmen, hemşire, polis... Belediye işçilerine kadro verildi mi? Şartları neler?
- Erken seçim olacak mı, tarih öne çekilir mi? 2023 seçimi ne zaman, hangi ayda yapılacak? 18 Haziran 2023...
- Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklaması CANLI İZLE! Kararlar ne zaman açıklanacak? 9 Ocak 2023 Kabine kararları...
- SURVİVOR 2023 KADROSU | Yeni sezon Ocak'ın kaçında başlayacak? Fenomenler, Ünlüler, Gönüllüler ekibinde kimler var?
- EYT staj sonrası başlangıç sayılacak mı son dakika? EYT'de staj sigortası son gelişme var mı?
- Wednesday 2. sezon müjdesi geldi! İkinci sezon 1. bölüm ne zaman, hangi tarihte gelecek? Wednesday 2. sezonda neler olacak?
- Alparslan Büyük Selçuklu Yinal Bey öldü mü? Yinal Bey tarihte nasıl, ne zaman öldü?
- e-Devlet bedelli askerlik yerleri sorgulama: 2023 bedelli askerlik ne zaman açıklanacak? MSB ASAL celp ve sevk tarihleri
- MSB personel alımı ne zaman, hangi tarihte? MSB 16 bin personel alımı başvuru şartları neler?
- TUSAŞ Milli Muharip Uçak nedir? MMU Teknik özellikleri neler? İnsansız mı? Milli Muharip Uçak ne zaman, hangi tarihte uçacak?