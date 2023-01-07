SON DAKİKA: Van Özalp’ta deprem! 7 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü... Kandilli Rasathanesi son depremler

Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Savatlı mahallesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 15.41'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.

Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.