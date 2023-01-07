SON DAKİKA: Van Özalp'ta deprem! 7 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü... Kandilli Rasathanesi son depremler
Van'da deprem... Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, Van'ın Özalp ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Saat 15.41'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Van depremi merkez üssü neresi? İşte AFAD ve Kandilli Rasathanesi'nden alınan verilere göre, 7 Ocak son depremler listesi...
Van'da deprem... Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan son dakika açıklamasına göre, Van'ın Özalp ilçesine bağlı Savatlı mahallesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 15.41'de yerin 5 kilometre altında gerçekleşen deprem, çevre ilçelerde de hissedildi.
Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.
SON DEPREMLER (7 OCAK 2023)
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2023.01.07 15:48:10 37.8603 27.2318 8.0 -.- 1.5 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:41:46 38.6935 43.9258 5.0 -.- 3.6 -.- SAVATLI-OZALP (VAN) İlksel
2023.01.07 15:30:03 36.6213 36.2565 4.5 -.- 1.5 -.- ORHANGAZI-ISKENDERUN (HATAY) İlksel
2023.01.07 15:28:58 37.8835 27.2490 12.2 -.- 1.6 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:22:18 39.3640 26.2402 13.5 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 15:21:43 39.4033 26.2337 7.8 -.- 1.6 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:52:44 36.9795 27.6705 5.0 -.- 2.6 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.07 14:52:29 36.9818 27.6875 6.2 -.- 2.4 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2023.01.07 14:40:28 39.3987 26.2312 12.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:34:24 39.3827 26.2507 13.8 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:33:21 39.3823 26.2413 10.4 -.- 3.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 14:00:14 39.3458 26.2152 12.3 -.- 1.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 13:58:26 39.1580 27.5750 0.0 -.- 1.4 -.- DARKALE-SOMA (MANISA) İlksel
2023.01.07 13:06:18 38.5642 28.5032 5.3 -.- 1.0 -.- GOKCEOREN-KULA (MANISA) İlksel
2023.01.07 13:05:38 39.8748 28.8148 0.0 -.- 1.7 -.- YENIDANISMENT-ORHANELI (BURSA) İlksel
2023.01.07 12:57:37 39.3855 26.2400 8.1 -.- 2.9 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 12:56:09 40.3682 27.1038 11.1 -.- 2.4 -.- ESKIBALIKLI-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2023.01.07 12:30:21 39.3840 26.2167 9.0 -.- 2.2 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 12:28:29 39.3868 26.2430 8.6 -.- 3.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 12:25:44 38.3617 27.2477 5.0 -.- 1.5 -.- GOKDERE-BORNOVA (IZMIR) İlksel
2023.01.07 12:21:22 39.3785 26.2132 5.1 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 12:20:09 39.6002 29.3680 0.0 -.- 1.4 -.- YENIKOY-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.07 12:16:25 39.5585 29.2988 0.0 -.- 1.2 -.- DAGDEMIRLI-TAVSANLI (KUTAHYA) İlksel
2023.01.07 12:13:22 37.8973 27.2490 11.2 -.- 1.9 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 12:06:18 37.8957 27.2317 11.3 -.- 1.7 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2023.01.07 11:40:39 39.0798 42.1108 3.2 -.- 2.6 -.- CANKURTARAN-BULANIK (MUS) İlksel
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MTV taksit ödeme son gün ne zaman? 2023 1. taksit Motorlu Taşıtlar Vergisi kaç TL? Hangi araç ne kadar ödeyecek?
- SON DAKİKA: Van Özalp'ta deprem! 7 Ocak Van depremi şiddeti ve merkez üssü... Kandilli Rasathanesi son depremler
- Bedelli askerlik yerleri için tarih BELLİ OLDU! 2023 bedelli askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Sevk tarihleri...
- Kısmetse Olur yayından kalktı mı? RTÜK kararı SON DAKİKA! Skandallarıyla gündemden düşmeyen Kısmetse Olur yayından kalkıyor mu?
- Green Card başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? TAKVİM NETLEŞTİ! 2023 Green Card çekilişi hangi tarihte yapılacak?
- Zamlı emekli maaşı yattı mı? 2023 Ocak SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşı ne zaman, ayın kaçında yatacak? İşte ödeme takvimi
- MEB son açıklamalar: 100 bin öğretmen atama duyurusu yayınlandı mı? 2023 öğretmen ataması ne zaman yapılacak?
- Okullar 4 gün mü olacak? Türkiye'de 4 gün okul 3 gün tatil mi geliyor? MEB açıklaması var mı? İlkokul, ortaokul, lise...
- Bolu'da deprem son dakika! 7 Ocak Bolu depremi şiddeti ve merkez üssü! SON DEPREMLER!
- ATA AÖF sınav sonuçları için dikkat çeken tarih! 2022-2023 ATA AÖF final sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
- Aile sosyal yardım paraları ne zaman yatacak? 2023 Ocak Aile Destek Programı ödemeleri zam geldi mi? SON DURUM!
- Müge Anlı Sinan olayı son durum: Sinan Sardoğan tutuklandı mı? Arife Gökçe bulundu mu? SON DAKİKA HABERLER