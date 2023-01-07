İzmir'de başörtülü kadına saldırı! Mağdurun ifadeleri ortaya çıktı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri...
İzmir’de saldırıya uğrayan Ayşe Özen, “Uyarıp minibüsten indiğim sırada kulağıma tokat attı. Başörtümü çekip yere fırlattı. Kolumu darp etti” dedi
İzmir Karşıyaka'da önceki gün bindiği minibüste Ayşe Özen (38) hakaret ettiği için uyardığı Özlem Özdoğan'ın saldırısına uğradı. Özdoğan olaydan sonra, bölgedeki kameraları inceleyen polis tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına alındı.
Polisteki işlemleri tamamlanan Özdoğan, TCK'nın 115/3 maddesi uyarınca, "Cebir veya tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir kimsenin inanç, düşünce veya kanaatlerinden kaynaklanan yaşam tarzına ilişkin tercihlerine müdahale etmek" suçundan adliyeye sevk edildi. Özdoğan tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Yaşadıklarını anlatan Ayşe Özen, "Özlem Özdoğan'ın AK Partililere hakaret ederken, gürültüden rahatsız olduğumu söyledim. Minibüsten indiğim sırada, bu kez de bana hakaret etti. 'Bana neden saldırıyorsun?' dediğimde kulağıma tokat attı. Başörtümü alıp fırlattı. Çantamı yırttı, kolumu darp etti. Bana vurmaya hakkı yoktu" dedi.
İŞTE KAN DONDURAN DETAYLAR
Olayın detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, minibüsteki bir erkeğin izlediği videoyu gören Özdoğan, "Siz Tayyip'e oy verin, salaksınız" diye bağırdı. Kısa bir süre önce kulaklarından ameliyat olan Özen de gürültüden rahatsız olduğu için, Özdoğan'ı sessiz olması yönünde uyardı. Bunun üzerine Özen'e dönen Özdoğan, "Siz dindar değil misiniz? Din altında her şeye göz yumuyorsunuz. Çocuk tecavüzcüleri" şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Minibüsten indiklerinde de Özen'e saldırıp darp etti.
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