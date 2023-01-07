İzmir’de başörtülü kadına saldırı! Mağdurun ifadeleri ortaya çıktı: Siz dindar değil misiniz? Çocuk tecavüzcüleri...

İŞTE KAN DONDURAN DETAYLAR

Olayın detaylarına ulaşıldı. Edinilen bilgiye göre, minibüsteki bir erkeğin izlediği videoyu gören Özdoğan, "Siz Tayyip'e oy verin, salaksınız" diye bağırdı. Kısa bir süre önce kulaklarından ameliyat olan Özen de gürültüden rahatsız olduğu için, Özdoğan'ı sessiz olması yönünde uyardı. Bunun üzerine Özen'e dönen Özdoğan, "Siz dindar değil misiniz? Din altında her şeye göz yumuyorsunuz. Çocuk tecavüzcüleri" şeklinde sözler söyleyip küfür etti. Minibüsten indiklerinde de Özen'e saldırıp darp etti.