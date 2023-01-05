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Sinan Ateş suikastında yeni gelişme!

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Sinan Ateş suikastında yeni gelişme!

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

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