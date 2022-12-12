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Eski CHP'li Sevigen'den flaş '128 milyar dolar' iddiası: 6'lı masanın liderlerinden biri yüklü miktarda döviz aldı

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Giriş Tarihi: 12.12.2022 Güncelleme Tarihi: 12.12.2022
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Eski CHP’li Sevigen’den flaş ’128 milyar dolar’ iddiası: 6’lı masanın liderlerinden biri yüklü miktarda döviz aldı

CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı bir televizyon programında, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevigen, CHP'nin '128 milyar dolar' iddiasını ortaya attığı dönemde, 6'lı masada bulunan liderlerden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söyledi. Sevigen, bu ismin kendisini açıklamaması durumunda isim de vereceğini söyledi.

Eski Devlet Bakanı ve CHP eski Milletvekili Mehmet Sevigen, katıldığı yayında, dikkat çeken bir iddiada bulundu. Sevigen, CHP'nin 128 milyar dolar iddiasını ortaya attığı dönemde, Millet İttifakı liderlerinden birinin yüklü miktarda dolar aldığını söyledi.

"KİM OLDUĞUNU BİLİYORUM"

Koruma müdürüne dolar alma talimatı veren genel başkanın kim olduğunu bildiğini söyleyen Sevigen, "O genel başkan kim olduğunu kendisi söylerse ben de söyleyeceğim" dedi.

KORUMA MÜDÜRÜNE DÖVİZ TALİMATI

Sözünü ettiği olayın 1 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleştiğini ifade eden Sevigen, şu ifadeleri kullandı:

"Önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor. O genel başkan kim?"

Sevigen'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"6'lı masada bulunan liderden biri önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor.

Sana bana göre çok yüksek. Buradaki arkadaşlarımızın rüyalarında görmeyecekleri çok yüksek bir para. Saatini, tarihini çok iyi biliyorum. Tarihini de söyleyeyim 1 temmuz 2020. O zaman da dolar 6,80. Şimde 18 dolar başı 12 bin lira. Helal hoş olsun ben 'Hırsızlık yaptı' demiyorum. Bir de o parayı nereden buldu? O gönderdiği Türk Lirasını nereden buldu?

O genel başkan kim? Eğer o genel başkan kendisini söylerse ben söylemeyeceğim."

CHP'NİN '128 MİLYAR DOLAR' YALANI

CHP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığını iddia etmişti.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en büyük iftiralarından biri olan "128 milyar dolar nerede" yaygarasını koparan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Mahkeme nihai kararını vermişti.

Davalı CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmişti.

"128 MİLYAR DOLAR KAYBOLMAZ"

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, Halk TV'de katıldığı programda, CHP'nin "128 milyar dolar nerede" algısına ters düşecek açıklamalarda bulunmuş, söz konusu açıklamalar büyük ses getirmişti.

"128 milyar dolar kaybolmaz. Okumayı bilenler girer MB sitesine görür" diyen Kesici, "Nereye gider, nereden gelir. O bilgilerin üstüne bir tahminimiz var. Ama şimdi söylersem kendi sorduğumuz soruyu kırmış olurum" sözleri ile partisinin iddialarını da çürüttü.

Söz konusu açıklamaların ardından tepki gören Kesici, geri adım atmak zorunda kalmış ve "Merkez Bankası rezervi konusunda Sayın Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu ve Partim ile tam anlamıyla aynı görüşteyim. Katıldığım yayınlardaki söylemlerim de tam bu istikamettedir." sözlerini sarf etmişti.

CHP’nin ’128 milyar dolar’ yalanı tescillendi
Eski CHP’li Sevigen’den flaş ’128 milyar dolar’ iddiası ESKİ CHP'Lİ SEVİGEN'DEN FLAŞ '128 MİLYAR DOLAR' İDDİASI

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