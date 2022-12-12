Eski CHP’li Sevigen’den flaş ’128 milyar dolar’ iddiası: 6’lı masanın liderlerinden biri yüklü miktarda döviz aldı

Sevigen'in konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"6'lı masada bulunan liderden biri önce kendisi telefon ederek arkadaş ben sana koruma müdürümle şu kadar para gönderiyorum. Bana döviz al. O koruma müdürü alıyor parayı götürüyor iş adamına. O iş adamı da eski bir milletvekili. Hem iş adamı, hem milletvekili. O da parayla döviz alıyor genel başkana götürüyor.

Sana bana göre çok yüksek. Buradaki arkadaşlarımızın rüyalarında görmeyecekleri çok yüksek bir para. Saatini, tarihini çok iyi biliyorum. Tarihini de söyleyeyim 1 temmuz 2020. O zaman da dolar 6,80. Şimde 18 dolar başı 12 bin lira. Helal hoş olsun ben 'Hırsızlık yaptı' demiyorum. Bir de o parayı nereden buldu? O gönderdiği Türk Lirasını nereden buldu?

O genel başkan kim? Eğer o genel başkan kendisini söylerse ben söylemeyeceğim."

CHP'NİN '128 MİLYAR DOLAR' YALANI

CHP, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizleri düşük tutmak adına dönemin Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak önderliğinde 128 milyar dolar harcadığını iddia etmişti.

Türkiye'nin yakın siyasi tarihinin en büyük iftiralarından biri olan "128 milyar dolar nerede" yaygarasını koparan Cumhuriyet Halk Partisi ile ilgili Mahkeme nihai kararını vermişti.



Davalı CHP, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik attığı iftiralar nedeniyle tazminat ödemeye mahkum edilmişti.