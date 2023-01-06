CHP’li Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar işçi kıyımına doymadı





Tamamen siyasi saiklerle hukuka aykırı şekilde sözleşmeleri feshedilen tüm hemşehrilerimizin yanındayız ve süreci yakından takip ederek bu zulmün son bulması için gereken her türlü yasal tepkinin konulacağından, çalışmanın yapılacağından kimsenin şüphesi olmasın" diye konuştu.