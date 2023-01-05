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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatıldı!

Son dakika haberine göre İstanbul Boğazı yoğun sis nedeniyle çift yönlü olarak gemi geçişlerine kapatıldı.

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