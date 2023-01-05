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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalar

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Giriş Tarihi: 05.01.2023 Güncelleme Tarihi: 05.01.2023
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Son dakika: Başkan Erdoğan’dan AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı’nda önemli açıklamalar

Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde AK Parti Mobil Uygulama Tanıtım Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu. 6'lı masaya tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Yabancı ekonomi komiseri ile görüntülü konuşmayı ileri teknoloji sananlar, aslında teknoloji özürlü olduklarını ortaya koymuştur. Hele hele 25-30 yıl öncesinin teknolojisini, insanımız teknoloji görsün diye millete yutturmaya çalışmak kibrin ve cehaletin dik alasıdır." dedi.

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