05 Ocak 2023, Perşembe
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122 siyasi parti arasında en çok üye AK Parti'de!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 05.01.2023
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122 siyasi parti arasında en çok üye AK Parti’de!

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kayıtlarına göre, 122 siyasi partinin faaliyette olduğu Türkiye'de, AK Parti 11 milyon 241 bin 230 ile en fazla üyeye sahip siyasi parti konumunda bulunuyor. CHP 1 milyon 369 bin 430 üyeyle ikinci, İYİ Parti 617 bin 513 üyeyle üçüncü sırada geliyor.

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