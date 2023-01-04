Son dakika: 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısı | Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar

Yeni yönetim sistemimizin sağladığı hızlı karar alma kabiliyetini, programlarımızı daha çabuk hizmete geçirmek için kullanıyoruz. Biz de yaptıklarımızla yetinmeyecek daha ötesindeki hizmet ve eserleri arayacağız. Gençlerimize Türkiye Yüzyılı hedeflerine emin adımlarla yürüyecekleri bir ülke bırakma hedefindeyiz. Tüm milletimizden 2023'te son defa ve çok daha güçlü bir destek istiyoruz. Bu son defa ifademizi birileri yanlış anlıyor, ben bu seçimle ilgili söylüyorum. 'Start' değil bu 'finish', bunu bu şekilde başaracağız.

Yıl değerlendirmesinde eğitim, sağlık, adalet, güvenlik ve gençlik spor alanlarındaki çalışmalarımızın özetlerini paylaşmıştık. Geçtiğimiz yıl ulaştırmada 360 kilometre yeni bölünmüş yol, 834 kilometre bütümlü sıcak kaplamalı yol yaptık. 5 yeni tünel ile 15,7 kilometreyi bulan 78 yeni köprüyü tamamladık. 1915 Çanakkale Köprüsü'nü 18 Mart Şehitleri Anma Günü'nde hizmete açtık. Malatya çevreyolunun 1. kısmı ve Malatya Hekimhan Yolu'nu, Bitlis çevreyolunu, Togg fabrikası bağlantı yollarını ve Hasankeyf Tüneli'ni, Yusufeli yollarını, 39 köprü ve 19 köprü viyadüğüyle, uzunluğu 70 kilometreyi bulan Ağrı-Patnos yolunu, Samsun'da Kavak-Asarcık yolunu hizmete aldık.