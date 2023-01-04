04 Ocak 2023, Çarşamba
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Son dakika | Bakan Akar'dan Rusya ile ortak devriye açıklaması

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Son dakika | Bakan Akar’dan Rusya ile ortak devriye açıklaması

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Türkiye ile Rusya'nın Suriye'de ortak devriye yapma konusunda önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Akar "Suriye’nin kuzeyine ilişkin Rusya ile yapılan ortak devriyeler geliştirilebilir." dedi.

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