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İŞTE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI! Başkan Erdoğan açıkladı

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Giriş: 04.01.2023 13:48
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı 3.500’den, 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret desteği 400 TL oldu. En düşük memur maaşı 11.837 TL, En düşük memur emekli maaşı 7.901 TL, En düşük esnaf emekli maaşı 5.455 TL, SSK (2000 öncesi) 6 bin 327 TL, SSK (2000 sonrası) 4.550 TL, Bağ-kur esnaf 5.455 TL, Bağ-kur tarım 4.550 TL oldu.
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