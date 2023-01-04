04 Ocak 2023, Çarşamba
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Ateş Kuşları
- Aldatmak
- Ben Bu Cihana Sığmazam
- Bir Küçük Gün Işığı
- Kardeşlerim
- Kuruluş Osman
- Yalnız Kurt
-
Atv Eski Diziler
- Gül Masalı
- Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz
- Adı Sevgi
- Kalp Yarası
- Hercai
- Maria ile Mustafa
- Beni Bırakma
- Canevim
- Gel Dese Aşk
- Gençliğim Eyvah
- Sen Anlat Karadeniz
- Kimse Bilmez
- Akıncı
- Baş Belası
- Bozkır Arslanı Celaleddin
- İkimizin Sırrı
- Maraşlı
- Hakim
- Bir Zamanlar Çukurova
- Sevmek Zamanı
- İçimizdeki Ateş
- Destan
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
İŞTE YENİ MEMUR VE EMEKLİ MAAŞLARI! Başkan Erdoğan açıkladı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılının ilk AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. En düşük emekli maaşı 3.500’den, 5 bin 500 TL oldu. Asgari ücret desteği 400 TL oldu. En düşük memur maaşı 11.837 TL, En düşük memur emekli maaşı 7.901 TL, En düşük esnaf emekli maaşı 5.455 TL, SSK (2000 öncesi) 6 bin 327 TL, SSK (2000 sonrası) 4.550 TL, Bağ-kur esnaf 5.455 TL, Bağ-kur tarım 4.550 TL oldu.