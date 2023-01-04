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Sinan Ateş cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi: 3 kişi tutuklandı

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Giriş Tarihi: 04.01.2023 Güncelleme Tarihi: 04.01.2023
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Sinan Ateş cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi: 3 kişi tutuklandı

Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı. 4 zanlıdan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı.

4 zanlıdan U.K, M.U. ve M.Y. tutuklanırken, E.U. ise yurt dışına çıkma yasağı adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Sinan Ateş cinayetinde yeni gelişme SİNAN ATEŞ CİNAYETİNDE YENİ GELİŞME

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