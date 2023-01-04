Sinan Ateş cinayetinde SON DAKİKA gelişmesi: 3 kişi tutuklandı

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, nöbetçi hakimlikçe sorgulandı.