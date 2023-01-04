HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş'tan skandal sözler: FETÖ'ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!
Terör örgütü PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında kalleş örgüt FETÖ ile ilgili çok tartışılacak skandal açıklamalara imza attı. PKK'ya terör örgütü diyemeyen Beştaş, Fetullahçı Terör Örgütü’ne (FETÖ) de terör örgütü diyemedi. Beştaş, 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi ile Türkiye’yi karanlığa sürüklemek isteyen eli kanlı örgütü “Cemaat” demeyi tercih ettiklerini söyledi. İşte o görüntüler…
Batı'nın maşası PKK'ya terör örgütü diyemeyen HDP'den Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilgili skandal bir açıklama geldi.
FETÖ'YE DE TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEDİ
HDP'nin Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında tartışılacak açıklamalara imza attı.
Beştaş, 15 Temmuz darbe girişiminde 251 kişiyi şehit eden Fetullahçı Terör Örgütü'ne "cemaat" demeyi tercih ettiklerini söyledi.
Beştaş, "Onların FETÖ dediği bizim (HDP) cemaat demeyi tercih ettiğimiz" ifadelerine yer verdi.
YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ
Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.
BULDAN'DA PKK'YA TERÖR ÖRGÜTÜ DİYEMEMİŞTİ
HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan ise daha önce, "Şunu ifade etmek isterim PKK bir terör örgütü değildir." ifadeleriyle HDP'nin terör ile bağını açık açık ilan etmişti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kısmetse Olur 22.BÖLÜM ne zaman, saat kaçta? Kısmetse Olur Aşkın Gücü yeni bölüm yayınlandı mı?
- 2023 FED FAİZ KARARI ne zaman, hangi tarihte açıklanacak? Yılın ilk FED toplantısı ne zaman yapılacak?
- Aile Destek Programı ödemesi zam geldi mi, ne kadar? 2022 Ocak ayı sosyal yardım paraları yattı mı? SON GELİŞMELER!
- ÇÖP ADAM CANLI İZLE | Çöp Adam dizisi 6.BÖLÜM başladı mı, saat kaçta, hangi kanalda? 4 Ocak 2023 TV yayın akışı...
- Fenerbahçe Galatasaray maçı ne zaman, hangi gün? 2023 GS FB derbisi saat kaçta oynanacak? Liderlik yarışı...
- AUZEF HARF NOTLARI açıklandı mı? AUZEF final sınavı harf notu belli oldu mu? aksis.istanbul.edu.tr harf notu sorgulama!
- Emekliye zam sonrası bir müjde daha! Bayram ikramiyesi artacak mı? 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak?
- Ailecek Şaşkınız filmi konusu nedir? Ailecek Şaşkınız nerede çekildi, oyuncuları kimler?
- ARABULUCULUK SINAV SONUÇ EKRANI! Adalet Bakanlığı arabuluculuk sınavı sonuçları nereden, nasıl öğrenilir?
- İSTANBUL TOKİ KURA TAKVİMİ: 2023 İstanbul kura çekimi ne zaman? Tuzla, Silivri, Arnavutköy, Başakşehir, Esenler, Çatalca...
- 2023 KPSS sınavları ne zaman, başvuru tarihi belli oldu mu? ÖSYM SINAV TAKVİMİ TARİH BİLGİSİ
- İOKBS bursu ne kadar olacak? 2023 PYBS İOKBS burs zammı açıklandı mı? MEB bursluluk parası ne kadar, kaç TL?