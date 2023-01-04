HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’tan skandal sözler: FETÖ’ye cemaat demeyi tercih ediyoruz!

YÜKSEKDAĞ'DAN "SIRTIMIZI VE PYD'YE YASLIYORUZ" SÖZLERİ

Daha önce de vekilliği terör ile bağlantısı ve söylemleri nedeniyle düşürülen eski HDP Eş Genel Başkanı Figen Yüksedağ, "Sırtımızı YPJ'ye YPG'ye ve PYD'ye yaslıyoruz" sözleriyle büyük tepki toplamıştı.