ABD'nin şeytanı John Bolton'dan skandal sözler! Erdoğan kazanırsa NATO üyeliği tartışılsın
ABD'nin Türkiye ve birçok ülke üzerinde planladığı alçak oyunlarda devreye giren John Bolton, 2023 seçimleri öncesi Başkan Erdoğan'ı hedef aldı. Türkiye düşmanlığı ile 'şeytanın vücut bulmuş hali' olarak tanınan John Bolton, Başkan Erdoğan'ın seçimi yeniden kazanması durumunda, Türkiye'nin NATO üyeliğinin düşmesini istedi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna ile Rusya arasında izlediği politika, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliğine ilişkin ortaya koyduğu şartlar, Eski ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'u rahatsız etti.
İngiliz gazetesi Daily Telegraph'ta "Batı'nın zayıflığı, Putin'i yenilginin pençesinden zafere taşıyabilir" başlıklı bir yazı kaleme alan Bolton, makalesinin bir bölümünde, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçilmemesi gerektiği imasında bulundu.
"NATO ÜYELİĞİ TARTIŞILMALI" MESAJI
Ukrayna'ya daha fazla yardım yapılması gerektiğini söyleyen, Rusya'nın yaptırımlarla yıpratıldığını ancak Moskova gibi Kiev'in de ekonomik olarak zor durumda olduğunu kaydeden Amerikalı siyasetçi Bolton, konuyu Türkiye'nin savaşta takındığı tavra getirerek "...Finlandiya ve İsveç çarpıcı bir karar alarak NATO'ya girmek istediler. Fakat Rusya'nın ticari ve askeri partnerleri, ihtiyaç zamanında onları terk etmedi. Buna maalesef Cumhurbaşkanı Erdoğan tekrar seçilirse 2023'te NATO üyeliği tartışmalı hale gelecek Türkiye de dahil" dedi.
DARBE İTİRAFI
Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, bir televizyon programında kendisini, "başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri" olarak tanımladı.
CNN televizyonunun, 6 Ocak Kongre baskınına ilişkin özel yayınına konuk olan Bolton, ilginç bir itirafta bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim sonuçlarına kabul etmeyip 6 Ocak'ta darbe yapmaya kalkışıp kalkışmadığı konusunda CNN sunucusu Jake Tapper ile Bolton arasında tartışma yaşandı.
Bolton, 6 Ocak olaylarının "dikkatlice planlanmış bir darbe" olarak nitelenmesine yönelik, Trump'ın böyle çalışmadığını, bir fikirden başka bir fikre kolay atladığını söyledi.
Tapper'ın "Darbe yapmak için son derece zeki olmaya gerek yok." diye karşılık vermesi üzerine Bolton, şu ifadeleri kullandı:
"Burada değil de başka ülkelerde darbe planlamalarına yardımcı olmuş biri olarak buna katılmıyorum. Bu çok çalışma gerektirir. Onun yaptığı bu değildi. Bir fikirden başka bir fikre atlıyordu. Sonuç itibariyle o, bu isyancıların Kongreye girmesinin önünü açtı ama anayasayı ortadan kaldırmak için değil."
ERDOĞAN DEVRİLİRSE GÖZYAŞI DÖKMEM
Bolton bu itirafı akıllara 15 Temmuz hain darbe gecesi canlı yayında Türkiye hakkındaki skandal sözlerini getirdi.
ABD'nin PKK/YPG'yi destekleyen Beyaz Saray eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'un 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimi sırasında katıldığı FOX News canlı yayınında açık bir şekilde darbeyi destekleyen açıklamalar yapmıştı. ABD'nin bölgesel politikalarından çok Erdoğan ve Türkiye nefreti ile birlikte İslam düşmanlığını da gözler önüne seren Bolton, darbe gecesinde "Erdoğan devrilirse gözyaşı dökmem" yorumunu yapmıştı.
Darbe girişimi gecesi Fox televizyonuna düşünce kuruluşu American Enterprise Enstitüsü uzmanı olarak katılan Bolton, "Türk ordusuna Erdoğan'ın yıkmaya çalıştığı anayasayı koruma yetkisi verildiğini" iddiasında bulunmuştu.
Bolton FOX yayınında akılalmaz ifadelerde bulunurken, Erdoğan'ın Osmanlı hilafetini geri getirme çabasında olduğunu iddia ederek, "Eğer darbe başarılı olursa Erdoğan'ın yeniden Osmanlı hilafetini geri getirme, Orta Doğu'da baskın bir güç olma ve Türkiye'yi daha İslamcı bir yöne götürmesi engellenecek." demişti.
"ERDOĞAN BİZİ SABOTE ETTİ"
Erdoğan hükümetinin 2003 yılında Irak'ın işgali konusunda ABD'ye destek vermediğini söyleyen Bolton, "Ben her zaman Erdoğan'ın Irak'taki eylemlerimizi sabote ettiğine inandım. Erdoğan'a karşı kalbimde merhamet yok. Eğer devrilirse gözyaşı dökmem. Bence o ABD'nin dostu değil" diye konuşmuştu.
Bolton ayrıca "Erdoğan'ın 15 Temmuz'dan başarıyla çıkması durumunda çok çok geniş bir baskı yaşanacak" demiş ve "Ordu tasfiye edilecek, tüm mahkemeler tasfiye edilecek. Gerçek otoriter bir baskı olacak." diye eklemişti.
Bolton ayrıca Suriye konusunda ABD'nin Türkiye'ye Batı yanlısı bir müttefik olarak ihtiyacı olduğunu ancak Erdoğan'ın bunu tersini yaptığını ve Türkiye'yi NATO'dan koparmaya çalıştığı görüşünü paylaşmıştı.
John Bolton, geçtiğimiz yıl FETÖ tarafından organize edilen "Türk Demokrasi Projesi" isimli derneğin kuruluşunda da yer almıştı.
BİDEN'DAN SKANDAL SÖZLER
ABD Başkanı Joe Biden, seçimler öncesi New York Times editörleriyle gerçekleştirdiği mülakatta Türkiye hakkında söyledikleri tepki toplamıştı.
Başkan olduktan sonra Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a karşı farklı bir yaklaşım izleyeceğini belirten Biden, "Erdoğan'ın bedel ödemesi lazım. Benim (geçmişte) yaptığım gibi halihazırda mevcut durumdaki (muhalefet) liderliğindeki unsurlarla doğrudan temasa geçip Erdoğan'ı yenmeleri için onların daha güçlü bir konuma getirmeli ve onlardan daha fazla yarar sağlamaya çalışmalıyız. Darbeyle değil ancak seçim süreciyle" diyerek Türkiye'deki muhalefeti destekleyeceklerini belirtmişti.
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