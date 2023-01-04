İzmir'den sonra şimdi de Adana! CHP'li belediyeler sanatı ve sanatçıyı yok saydı! Sendikadan şeffaflık çağrısı
CHP'li belediyelerin tiyatrolardaki usulsüzlükleri tek tek ortaya çıktı. Adana Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Tiyatroları mart ayında yaptığı oyuncu seçme sınav sonuçlarını hâlâ açıklamadı. Mağduriyet yaşayan oyuncular adına bir açıklama yapan Oyuncular Sendikası, şeffaflık çağrısı yaptı.
CHP'li belediyeler sanatı ve sanatçıyı hiçe saymaya devam ediyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı geçen yıl usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme gelmişti. Sınava giren öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, mülakatta adayların yüzüne bile bakılmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle 5 oyuncu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.
İzmir'de yaşanan oyuncu seçme sınavındaki torpil skandalından sonra benzer bir olay da Adana'da yaşanıyor.
İZMİR'DEN SONRA BİR SKANDAL DAHA
Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'na oyuncu almak için 14-15-16 Mart tarihlerinde sınav yapılmıştı. Ancak aradan geçen 10 aylık sürede sınav sonuçları açıklanmadı.
SENDİKA ÇAĞRI YAPTI
Muhatap bulamayan oyuncuların sesini Oyuncuklar Sendikası duyurmaya çalıştı.
Kasım ayında konuyla ilgili açıklama talep eden ancak kimseden dönüş alamayan sendika temsilcileri, önceki gün yeni bir açıklama yayınlayarak, "Sınav ve sonrasında yaşanan sürecin şeffaf olarak kamuoyuna açıklanması, sınava giren oyuncuların konuyla ilgili bilgilendirilmesi elzemdir" ifadesini kullandı.
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