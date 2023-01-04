İzmir’den sonra şimdi de Adana! CHP’li belediyeler sanatı ve sanatçıyı yok saydı! Sendikadan şeffaflık çağrısı

CHP'li belediyeler sanatı ve sanatçıyı hiçe saymaya devam ediyor. CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nı geçen yıl usulsüz oyuncu seçmeleriyle gündeme gelmişti. Sınava giren öğrencilerin oyunculuk becerilerinin değerlendirilmediği, mülakatta adayların yüzüne bile bakılmadığı iddiaları ortaya atılmıştı. Adaletsiz sınav sistemi sebebiyle 5 oyuncu mahkemeye başvurmuştu. Mahkeme, Cenk Verdi, Can Esendal, Müzeyyen Durgun, Özge Yıldırım ve Tayfun Cingiler'in açtığı davayı kabul etti ve bu 5 oyuncunun başarısız sayılma işlemlerini iptal etti.