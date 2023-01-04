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Orta gelirliye konut kampanyasında şartlar neler? Taksitler ne kadar olacak? Bakanlar yanıtladı

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Giriş: 04.01.2023 11:29
Son dakika haberi… Orta gelire konut projesi açıklandı. Konut kredisinde faiz oranı 0,69. Peşinat yüzde 10, ev 5 yıl satılmayacak, 15 yıl vade olacak. Kampanya 16 Ocak itibarıyla başlayacak. Taksit hane gelirinin yüzde 40’ını geçmeyecek. İstanbul’da sıfır konuta 15 yıl vadeli 5 milyon TL kredi imkanı. Eşlerden birinin konutu varsa diğeri alabilir mi? İkamet etme şartı var mı? Kaç yıl ikamet şartı var? Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
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