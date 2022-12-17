CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nda torpil skandalı! Mahkeme "dur" dedi



Mağdurlardan Özge Yıldırım da, "İzBBŞT sınavının usulsüz oluşuna dair beş ayrı davamız kazanıldı" diye duyuru yaparken, kamuoyunun sessiz kalışından yakındı. Yıldırım, ayrıca Adana Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları'nın açmış olduğu sınavın sonucunu 9 aydır açıklamadığını ve büyük bir belirsizlik olduğu iddiasını ortaya attı.



Bakalım, süreç bundan sonra nasıl ilerleyecek hep birlikte göreceğiz.





'AMADEUS' HAYRAN BIRAKIYOR

18. yüzyılda Viyana'da yaşayan efsane besteciler Wolfgang Amadeus Mozart ile Antonio Salieri'nin çatışmasını anlatan 'Amadeus' adlı oyun için çok övgü duymuştum. Oyun, Afife Tiyatro Ödülleri'nde Haldun Dormen Özel Ödülü başta olmak üzere pek çok ödüle layık görülerek, sektörde örnek bir iş olduğunu kanıtladı. Çolpan İlhan-Sadri Alışık Tiyatrosu prodüksiyonu olan oyun, Tansu Biçer ve Dilan Çiçek Deniz'in eklendiği yeni kadrosuyla merakımı iyice arttırmıştı. Ben de oyunu nihayet geçtiğimiz akşam 88. temsilinde izleme imkânı buldum. Salon yine tıklım tıklımdı ve oyun, 2.5 saat sonunda ayakta alkışlandı. Dilan Çiçek Deniz hiç ilk kez sahneye çıkıyor gibi değildi, Tansu Biçer de her zamanki başarılı performanslarına bir yenisini daha eklemiş. Yeni ikili, deneyimli oyuncu Selçuk Yöntem'e başarıyla ayak uydurmuşlar.