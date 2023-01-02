İhracat rekoru CHP'de hazımsızlık yaptı! Faik Öztrak: Ortada övünülecek bir durum yok
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını açıkladı. Erdoğan, "Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatımız geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur." dedi. Söz konusu açıklama muhalefeti rahatsız etti. CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhuriyet rekoruna ilişkin yaptığı paylaşımda, "Ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var" ifadelerini kullandı.
Başkan Erdoğan, 2022 yılı dış ticaret rakamlarını bugün İstanbul'da açıkladı. Küresel olumsuzluklara rağmen 2022 yılı ihracatının geçen yıla göre yüzde 12,9 oranında artışla 254,2 milyar dolar olarak gerçekleştiğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Bu rakam cumhuriyet tarihimizin rekorudur." dedi.
"İHRACATIMIZI 7 KAT ARTIRDIK"
Başkan Erdoğan, "Bundan 20 yıl önce yola çıktığımızda 36 milyar dolar olarak devraldığımız ihracatımızı hamdolsun tam 7 kat artırdık. Aylık ortalama 3 milyar dolar ihracattan 21 milyar doların üzerinde ihracata çıktık. Ülkemizde 2022 yılında 33 bin 523 firmamız ihracat yaparken geçen sene bu sayı 111 bini geride bıraktı. Daha da önemlisi 2022 yılı ocak-kasım dönemi itibariyle ihracat ailemize katılan yeni firma sayımız 9 bin 700'ü aştı. Aynı dönemde bir milyar doların üzerinde ihracat yapan il sayımız beşten yirmi dörde yükseldi. Artık ülkemizde ihracat yapmayan hiçbir ilimiz kalmadı. En önemli ticari ortağımız Avrupa Birliği'ne olan ihracatımızın yüzde 12 oranında artış kaybetmesi ayrıca önemlidir. Geçtiğimiz yıl Avrupa Birliği'ne verdiğimiz dış ticaret fazlası net 10 milyar doların üzerine çıktı. Bunun yanında ihracatımız, Yakın ve Orta Doğu ülkelerine yüzde 19,3 Kuzey Amerika ülkelerine yüzde 17,1. Avrupa Birliği dışı- Avrupa ülkelerine yüzde 16, Kuzey Afrika bölgesine yüzde 9,8 oranında arttı. İhracatımızda kendi paramızı giderek etkin şekilde kullanmaya başladık. Ey gayri milliler, burayı iyi dinleyin. Milli paramızla ihracat yaptığımız ülke ve bölge sayısı 197'yi buldu" diye konuştu.
İHRACAT REKORU CHP'DE HAZIMSIZLIK YAPTI! FAİK ÖZTRAK: "ORTADA ÖVÜNÜLECEK BİR DURUM YOK"
Başkan Erdoğan'ın söz konusu açıklaması muhalefeti rahatsız etti.
CHP Sözcüsü Faik Öztrak, cumhuriyet rekoruna ilişkin yaptığı sosyal medya hesabından yaptığı değerlendirmede, "Ortada övünülecek bir durum yok. Olsa olsa milletten özür dilenecek bir durum var" ifadelerini kullandı.
"DÜNYANIN EN DOĞRU İŞİNİ DE YAPSALAR ALKIŞLAMAYIZ" İTİRAFI
CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın TBMM'de dile getirdiği sözleri akıllara getirdi. Altay, o dönemki konuşmasında, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim..." demişti.
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