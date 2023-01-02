İstanbul'da uçak seferleri iptal mi? İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? SON DAKİKA DUYURUSU!
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları sis nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyarmıştı.. THY tarafından yapılan açıklamada 48 uçuşun sis nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Peki, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, detaylar...
İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde yoğun sis beklendiğini açıklayarak uyarıda bulunmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları sis nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyarmıştı.. THY tarafından yapılan açıklamada 48 uçuşun sis nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Peki, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, detaylar...
UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ
İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.
THY'den yapılan açıklamada Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.
UYARI YAPILMIŞTI!
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi HEAŞ, 3-4 Ocak'ta havalimanında yoğun sis beklendiğini belirterek, yolcuları muhtemel sefer iptallerine karşı uyardı.
İHA'nın haberine göre; İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.
Sabiha Gökçen Havalimanı işletmesi Havaalanı İşletme ve Havacılık Endüstrileri A.Ş'den (HEAŞ) yapılan açıklamada, "Sabiha Gökçen Havalimanı uçuşlarında 3 Ocak 2023 ve 4 Ocak 2023 tarihlerinde gece saatlerinden öğle saatlerine kadar beklenen yoğun sis hadisesi nedeni ile uçuşlarda aksamalar ve iptaller yaşanması beklenmekte olup, tüm yolcuların uçuşları ile ilgili son durumu ilgili havayolunun internet siteleri ve çağrı merkezlerinden takip etmesi tavsiye edilmektedir" denildi.
ALİ YERLİKAYA UYARIDA BULUNDU
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sis nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve ulaşımdaki aksamalara karşı vatandaşları uyardı.
Yerlikaya, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünün verilerine göre, İstanbul'da özellikle gece ve sabah saatlerinde yer yer yoğun olmak üzere sis beklendiğini belirterek, "Görüş mesafesinde azalma, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı lütfen dikkatli ve tedbirli olalım." ifadelerine yer verdi.
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