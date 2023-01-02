İstanbul’da uçak seferleri iptal mi? İstanbul’da hangi uçuşlar iptal edildi? SON DAKİKA DUYURUSU!

İstanbul Boğazı'nda dün sabah başlayan yoğun sis etkisini sürdürüyor.Öte yandan, Meteoroloji Genel Müdürlüğü yurt genelinde çok sayıda ilde yoğun sis beklendiğini açıklayarak uyarıda bulunmuştu. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya da, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla vatandaşları sis nedeniyle yaşanacak olumsuz durumlara karşı uyarmıştı.. THY tarafından yapılan açıklamada 48 uçuşun sis nedeniyle iptal edildiği duyuruldu. Peki, İstanbul'da hangi uçuşlar iptal edildi? İşte, detaylar...

UÇUŞLAR İPTAL EDİLDİ

İstanbul'da etkisini gösteren yoğun sis, Anadolu Yakası'nda da görüş mesafesinin düşmesine neden oldu. Sis hava ulaşımında aksamalara neden olurken, Sabiha Gökçen Havalimanı ve çevresinde görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle bazı uçuşlarda rötarlar ve iptaller yaşandı. Bunun üzerine Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan İstanbul genelindeki hava muhalefeti nedeniyle yolcuların uçuşlarla ilgili mağduriyet yaşamaması için açıklama yapıldı.

THY'den yapılan açıklamada Anadolu Jet'in Sabiha Gökçen kalkışlı ve varışlı 48 uçuşun iptal edildiğini açıkladı.